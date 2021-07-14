وصفات طبيعية لعلاج لمنع ظهور التجاعيد بالوجه

تظهر تجاعيد الوجه نتيجة التقدم في العمر وهذه تعد من الأسباب الطبيعية التي يمر بها الجميع والتي تظهر التجاعيد علي شكل خطوط دقيقة وهذه أسباب لا يمكن القلق منها فقد يمكن معالجتها بكل سهوله من خلال اتباع الوصفات الطبيعية التي سوف نوفرها من خلال مقالنا، حيث يتسبب ظهور علامات التجاعيد بسبب فقدان البشرة مرونتها ورطوبتها مع التقدم في العمر، مما يؤدي الي فقدان بروتين الايلاستين وبروتين الكولاجين مما يؤدي خلو البشرة من البروتين إلي ظهور التجاعيد، كما يؤدي التلوث الجوي والتعرض للشمس دائما ونقص فيتامين د3 إلي ظهور علامات التجاعيد في وقت ومبكر.

وصفات لعلاج ظهور التجاعيد بالوجه

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تسد الوجه وتقلل من علامات التجاعيد بالوجه فقد يعمل بياض البيض علي شد البشرة بشكل كامل وممتاز كما أن لديه القدرة علي محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة والجلد المترهل، وقد يفيد اكثر أصحاب البشرة الدهنية فقد يغلق مسامات الوجه ويمتص الزيوت الزائدة بالبشرة.

وصفة البيض للوجه:

يتم خفق بياض البيض بشكل هادي. يوضع بياض البيض المخفق علي الوجه ويتم تركه حتي يجف. يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وقومي بتكرار هذه الخلطة مره أو مرتين.

أسباب ظهور التجاعيد بالوجه

من المعروف أن التجاعيد تظهر نتيجة التقدم في السن فكلما زاد العمر ظهرت التجاعيد بشكل أوضح، وهناك العديد من الأسباب الأخري التي تؤدي إلي ظهور التجاعيد مثل أن البشرة تميل إلى فقدان مرونتها والرطوبة عند التقدم في العمر وقد يؤدي ذلك اللي فقدان البروتين والايلاستين وبروتين الكولاج مع عدم القدرة علي إعادة إنتاجها، ويعد السبب الرئيسي إلى ظهور التجاعيد بالوجه هو نقص البشرة من هذه البرتين، فقد يؤدي استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل بشكل مفرط أيضا إلي ظهور التجاعيد ونقص د3 والتعرض إلى الشمس.

الخيار:

يحتوي الخيار علي الكثير من الفيتامينات والمعادن لذا فانه له القدرة علي التقليل من التجاعيد واللون الغامق في الوجه ويمكن استخدامه لمنع ظهور التجاعيد ومعالجة الهلالات السوداء.

طريقة التحضير: