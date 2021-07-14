رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس وطريقة الاستعلام nategafany.emis.gov.eg

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نتائج الدبلومات الفنية 2021، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في جميع أنحاء الجمهورية عن نتيجة الدبلومات الفنية، حيث يترقب آلاف الطلاب والطالبات في نظام الدبلوم الفني وهذا سواء كان زراعي أو تجاري أو صناعي أو فندقي، وهذا لمعرفة درجاتهم في امتحانات، وهذا بعد الانتهاء من الامتحانات، ووجود أخبار رسمية بانتهاء التصحيح، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.نتيجة الدبلومات الفنية 2021
وقد أعلن بعض المسئولين بوزارة التربية والتعليم المصرية، بأن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية قد انتهى يوم السبت الماضي، والموافق 10 يوليو 2021، وقد شارك في تصحيح الدرجات وتقدريها حسب ما جاء من المصدر حوالي 45 ألف مصحح ومقدر للدرجات.
كما وقد أردف بأن مؤشرات التصحيح مطمئنة، ويتوقع أن تكون نسب النجاح في مختلف المواد في الدبلومات الفنية (صناعي – تجاري – زراعي – فنادق) معتدلة هذا العام، حيث إن مؤشرات التصحيح جاءت مطمئنة.
ويتبقى بالنسبة لشهادات الدبلومات الفنية رصد الدرجات إلكترونيا، واعتمادها من السيد الوزير طارق شوقي، ومن ثم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب بشعب الدبلومات الفنية عبر المؤتمر الرسمي للوزير، وبعدها تظهر الدرجات رسميا للطلاب عبر موقع الوزارة.موعد نتائج الدبلومات الفنية 2021
وقد أعلن السيد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد عن موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي)، حيث إن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، سيتم الإعلان عنها بنهاية شهر يوليو الجاري.
حيث إنه سيتم الإعلان عن النتائج وهذا بيوم الخميس 29 يوليو 2021، وبعد اعتماد النتيجة بيوم سيتم فتح باب تقديم طلبات التظلمات، والتي ستستمر لمدة 15 يوم.رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس
وعند ظهور النتيجة بشكل رسمي، يمكنك الاستعلام عنها بكل سهولة ومعرفتها من خلال بوابة مركز المعلومات الخاص بوزارة التربية والتعليم الخاص بنتائج شهادات الدبلوم، والتي يمكنك معرفتها بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادات الدبلومات الفنية من اللينك nategafany.emis.gov.eg.
- ستنتقل إلى صفحة عرض النتيجة، والموضحة بالصورة بالأسفل.
- اختر نوعية الدبلوم من الخيارات أمامك (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي).
- اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- اضغط على أيقونة عرض النتيجة.
- وستظهر لك النتيجة في حالة اعتمادها.
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نتائج الدبلومات الفنية 2021، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في جميع أنحاء الجمهورية عن نتيجة الدبلومات الفنية، حيث يترقب آلاف الطلاب والطالبات في نظام الدبلوم الفني وهذا سواء كان زراعي أو تجاري أو صناعي أو فندقي، وهذا لمعرفة درجاتهم في امتحانات، وهذا بعد الانتهاء من الامتحانات، ووجود أخبار رسمية بانتهاء التصحيح، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.نتيجة الدبلومات الفنية 2021
وقد أعلن بعض المسئولين بوزارة التربية والتعليم المصرية، بأن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية قد انتهى يوم السبت الماضي، والموافق 10 يوليو 2021، وقد شارك في تصحيح الدرجات وتقدريها حسب ما جاء من المصدر حوالي 45 ألف مصحح ومقدر للدرجات.
كما وقد أردف بأن مؤشرات التصحيح مطمئنة، ويتوقع أن تكون نسب النجاح في مختلف المواد في الدبلومات الفنية (صناعي – تجاري – زراعي – فنادق) معتدلة هذا العام، حيث إن مؤشرات التصحيح جاءت مطمئنة.
ويتبقى بالنسبة لشهادات الدبلومات الفنية رصد الدرجات إلكترونيا، واعتمادها من السيد الوزير طارق شوقي، ومن ثم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب بشعب الدبلومات الفنية عبر المؤتمر الرسمي للوزير، وبعدها تظهر الدرجات رسميا للطلاب عبر موقع الوزارة.موعد نتائج الدبلومات الفنية 2021
وقد أعلن السيد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد عن موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي)، حيث إن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، سيتم الإعلان عنها بنهاية شهر يوليو الجاري.
حيث إنه سيتم الإعلان عن النتائج وهذا بيوم الخميس 29 يوليو 2021، وبعد اعتماد النتيجة بيوم سيتم فتح باب تقديم طلبات التظلمات، والتي ستستمر لمدة 15 يوم.رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس
وعند ظهور النتيجة بشكل رسمي، يمكنك الاستعلام عنها بكل سهولة ومعرفتها من خلال بوابة مركز المعلومات الخاص بوزارة التربية والتعليم الخاص بنتائج شهادات الدبلوم، والتي يمكنك معرفتها بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادات الدبلومات الفنية من اللينك nategafany.emis.gov.eg.
- ستنتقل إلى صفحة عرض النتيجة، والموضحة بالصورة بالأسفل.
- اختر نوعية الدبلوم من الخيارات أمامك (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي).
- اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- اضغط على أيقونة عرض النتيجة.
- وستظهر لك النتيجة في حالة اعتمادها.
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