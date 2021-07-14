تجميل البشرة وتفتيحها بدون تكلفة في المنزل بأقل المكونات الطبيعية المتوفرة

تجميل البشرة وتفتيحها بمكونات طبيعية دون مغادرة المنزل، حيث تحمل المكونات الطبيعية كنز من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجسم بشكل عام والبشرة والشعر بشكل خاص جداً، فإليكم بعض الوصفات السهلة التحضير، حيث نقدمها لكم مع شرح طريقة عملها خلال المقال.

وصفة خل التفاح والعسل لإعادة حيوية وشباب البشرة

يعمل خل التفاح علي التوازن في افراز الزيوت في البشرة ويجعل البشرة نضرة ومتوهجة، يؤخر ظهور التجاعيد في الوجه، يزيل الخطوط الرفيعة في الجلد ويمنع ظهورها، يقشر البشرة ويجدد خلايا الجلد، يقي البشرة من حب الشباب ويزيل أثاره الموجودة علي البشرة، كما للعسل فوائد عديدة أيضاً لا يستطيع أحد انكارها، فهو يرطب البشرة بعمق ويجعل به الشباب والحيوية، فوصفة العسل خل التفاح مقاديرها كالأتي:

ملعقة كبيرة من عسل الحل ملعقة كبيرة من خل التفاح

الطريقة:

خلط خل التفاح مع العسل جيداً، ثم وضع الخليط علي البشرة وتركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد.

تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

وصفة بياض البيض لمحاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة

لبياض البيض فوائد عديدة للبشرة، حيث يحفز الجلد علي إنتاج الكولاجين والذي يعمل علاي تجديد البشرة وحفظ شبابها، يحتوى علي حمض الفوليك الذي يساهم في تبيض الوجه والتخلص من شحوب الجلد الذي يظهر نتيجة العوامل الخارجية، يتخلص من الترهلات والتجاعيد ويمنع ظهورها بالاستمرار علي الوصفة، يزيل الرؤوس السوداء، يعمل علي قبض المسام، ولهذا قومي بتحضير الوصفة كالأتي:

قومي بإحضار بياض بيضة واحدة وخفقها جيداً.

وضع بياض البيض علي وجهك وتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً.

يمكن إضافة قطرة من الفانليا علي البيض المخفق لإزالة رائحته.

غسل الوجه بالماء المائل للبرودة.

تكرار الوصفة مرة كل أسبوع لمنع ظهور التجاعيد نهائياً مدي الحياة.

وصفة الخيار للبشرة

الخيار مفيد جداً للبشرة وجميعنا يعرف فوائده، حيث يحتوى علي نسبة كبيرة من الماء في مكونته، وهو ما يجعله يقلل من التجاعيد المتواجدة فعلياً في البشرة ومنع ظهورها، وتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة بها، فتحضير الوصفة كالتي: