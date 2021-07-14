لقاح أردني – هندي بانتظار الإجازة الطارئة

دوت الخليج :- تناقلت وسائل اعلام في الاردن عن تقدم احدى الشركات الاردنية بطلب اجازة طارئة للقاح اردني تم انتاجه بالتعاون مع الهند وفق المصدر . وتناقلت وسائل الاعلام بان الشركة الاردنية تعاونت مع الهند في انتاج هذا اللقاح وانها تنتظر اجازة مؤسسة الغذاء والدواء في الاردن .

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