واشنطن تبدأ إجلاء المتعاونين الأفغان مع قواتها فى آخر أسبوع من يوليو

جدة - نرمين السيد - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العمل جار فى الكونجرس بغية تمرير الموافقة على منح التأشيرات للمتعاونين الأفغان مع القوات الأمريكية والحلفاء، موضحة أن رحلات الطيران المخصصة لإجلاء هؤلاء الأشخاص سوف تبدأ فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى.





وبحسب "سبوتنيك"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، خلال مؤتمر صحافى بواشنطن: "نعمل مع الكونجرس لتغيير قوانين التفويض بغية تمرير الموافقة على التأشيرات للمتعاونين الأفغان مع القوات الأمريكية والحلفاء، نحرص على تنفيذ هذا الأمر بشكل سريع ومحترف"، وقبل خروج القوات من أفغانستان.

وأعلنت إطلاق اسم عملية "ملاذ الحلفاء" للأفغان المؤهلين والمهتمين وعائلاتهم ممن تعاونوا مع الولايات المتحدة، موضحة "رحلات الطيران المخصصة لذلك الغرض تنطلق خارج أفغانستان فى الأسبوع الأخير من يوليو الجارى".

وأوضحت أن عدد هؤلاء الأشخاص لا يمكن الإفصاح عنه لأسباب أمنية.

وفى وقت سابق ذكرت "رويترز"، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، من المتوقع أن تعلن عن بداية برنامج يطلق عليه "لجوء حلفاء العملية".

ومن المقرر أن يدير السفير المخضرم، تريسى جاكوبسون، وحدة تنسيق الإجلاء التابعة لوزارة الخارجية، والتى تضم ممثلين من وزارت الدفاع والأمن الوطنى، بحسب مسؤولين.

يأتى هذا عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، انسحاب ما يزيد عن 95% من قواتها من أفغانستان.