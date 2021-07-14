تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز مجانا.. قنوات تبث عبر الأقمار

نتعرف معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز مجانا نايل سات استرا سات هوتبيرد والاقمار الصناعية الأخرى التي ستعمل على نقل وإذاعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 ، وخلال القوت الحالي كل ما يشغل محبي وعشاق الساحرة المستديرة وبالأخص محبي ومتابعي الأهلي المصري يريدون الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز مجانا اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 ، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة القنوات الناقلة لماتش الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال أفريقيا، مثل مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، لذلك نكشف لكم الستار عن قائمة القنوات المجانية المفتوحة التي ستذيع مباراة الأهلي وكايزر مجانا بدون تشفير.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز مجانا

قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز مجانا في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 ، في ظل متابعتنا المستمرة وحرصنا الدائم على جلب أهم الأخبار عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 ، كشفت عدد من الصف الرياضية أمس الثلاثاء عن قائمة الأهلي لخوض مباراة نهائي أبطال أفريقيا أمام فريق كيزر تشيفز، والتي أوضحت تواجد النجم الكبير محمد الشناوي في حراسة عرين الشياطين الحُمر، ونستكمل معكم أدناه قائمة الأهلي ضد كايزر تشيفز.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز اليوم مجانا

من خلال البحث المستمر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الاهلي وكايزر تشيفو نايل سات استرا هوت بيرد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 ، تم الكشف عن ثلاثة قنوات مجانية ستذيع مباراة الاهلي اليوم مجانا نهائي أبطال أفريقيا ، وتُعد جميعها قنوات أجنبية ستنقل اللقاء باللغة الأجنبية، وحتى الآن لم يتم الوصول أو الكشف عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي مجانا ، التي تبث باللغة العربية ، ولكن عما قريب سيتم الكشف عنها، وإليكم قائمة القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز.

تردد قناة الكاميرون: تردد قناة CRTV علي القمر الصناعي Yahsat S2 E, تردد 124273 ترميز 30000 افقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 افقي.

تردد قناة بنين: تردد قناة ORTB علي القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 افقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي .

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

تلك كانت القنوات المفتوحة التي تم التوصل إليها، والتي من المقرر أن تذيع ماتش الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 لحين يتم الكشف عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي نايل سات، سنوافيكم بها على الفور من خلال تحديث لهذه الصفحة أو من خلال تقارير أخرى.