أميركا تبدأ نقل المترجمين الأفغان

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن سلاح الجو الأميركي سيبدأ نهاية الشهر الجاري نقل المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية طوال الأعوام الماضية إلى داخل الولايات المتحدة، وفقا لتأشيرات دخول خاصة ستمنحها لهم وزارة الخارجية الأميركية.

وأوضح كيربي أنه سيتم تأمين السكن لهم في مراحل أولى من وصولهم للولايات المتحدة.

كما ثمن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجهود التي بذلها قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلير، وقد حرص على استقباله صباحا في قاعدة أندروز الجوية في ميريلاند.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أكد أن مهمة بلاده في أفغانستان ستنتهي آخر أغسطس المقبل، مؤكدا أنه "لن يضحي بجيل آخر من الأميركيين في حرب لا يمكن الانتصار فيها"، وذلك بالتزامن مع اتساع نفوذ حركة طالبان وسيطرتها على مناطق جديدة.

وأوضح الرئيس الأميركي أن قرار الانسحاب جاء بعد تقارير استخباراتية وتوصيات من القادة العسكريين، مشيرا إلى أن سيطرة حركة طالبان على البلاد و"سقوط كابل" حسب تقارير استخباراتية في غضون 6 أشهر، "أمر غير مرجح".