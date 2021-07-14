تفكيك صواريخ معدة للإطلاق قرب محطة كهربائية جنوبى العراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية، فى بيان لها اليوم، أن قسم شرطة كهرباء الجنوب عثر على صواريخ معدة للإطلاق عيار 123 مم مع فتيل مربوط على بطارية فى منطقة حى المهندسين بمحافظة البصرة بالقرب من محطة كهرباء حى المهندسين "133 Kv " ودائرة صيانة كهرباء حى المهندسين مع وجود 4 محطات "133 Kv"متنقلة.

وأوضحت أن فرقة من قسم مكافحة متفجرات البصرة حضرت إلى مكان الحادث وتم تفكيك المقذوفات وإزالة الصواعق وفصل الأسلاك الكهربائية وإبطالها وإزالتها.