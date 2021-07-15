إعلان شركة الكهرباء السعودية عن خدماتها الإلكترونية والإعلان عن تحقيق أهدافها

قامت الشركة السعودية للكهرباء بتطور خدماتها الإلكترونية لتسهيل وتوفير وسيلة آمنة وسهلة للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهذه الشركة تعد شركة مساهمة سعودية عملاقة متخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وهذه الشركة السعودية للكهرباء تعد أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا.

بالإضافة إلى أن هذه الشركة ساهمت في ترتيب المملكة العربية السعودية في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال إلى المرتبة 18 بين 190 دولة وهذا ما تم وفق تقرير ممارسة الأعمال هذا العام 2020م الصادر عن البنك الدولي.

تعريف الحساب المدون بالخدمة يحدد المشترك علاقته بالعداد، ومن المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية، ولذلك تم الإعلان عن أثرها يتم إنشاء عقد بدء خدمة مع المالك أو المستأجر الحالي، ولذلك يمكن للمستفيد من هذه الخدمة التقديم، والاطلاع على شرح أليه خدمة حسابي.

وبالتالي هذه الخدمة رغبة من شركة الكهرباء السعودية في زيادة تفاعلها مع مشتركيها، وتقديم كافة الخدمات الإلكترونية الجديدة للمستفيدين مباشرةً، وسوف يتم إتاحة نقل الحساب للمستفيد الفعلي سواء كان مالكاََ أو مستاجراََ، ولذلك قد يتم الإعلان عن تحقيق الأهداف الآتية :

يجب على المستفيد الفعلي أن يحدد الخدمة الكهربائية. يجب التواصل مع المستفيد الفعلي للخدمة الكهربائية مباشرةً. تحديد المسؤولية المالية المترتبة على استهلاك الخدمة الكهربائية.

قامت شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد على أن خدمة “حسابي” قامت بهدف حفظ حقوق المشتركين والمستفيدين، والعمل على سرعة التواصل معهم، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الكهربائية، عبر الوصول إلى المستفيد الفعلي من الخدمة أيضا.

ومن الجدير بالذكر أن تقلصات عدد إجراءات الحصول على الكهرباء إلى إجراءين، وتخفيض مدة إيصال الخدمة إلى 9 أيام، ولذلك أن تقليل المبلغ على المشتركين الجدد عبر خدمة “برق” ولذلك تم تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لكي تقلل عدد زيارات الموقع، واستحداث مراكز لمتابعة الطلبات على التوالي.

سوف يتم توضيح مهم للغاية من تنظيم الكهرباء بشأن شكاوى المستفيدين، وأن الكهرباء القنفذة في إزاحة أسلاك الضغط العالي من فوق منزل مواطن سعودي، وعلى أن هيئة تنظيم الكهرباء سوف تقوم بإيضاح آلية الشكاوى المتعلقة بهذه الخدمة، ولذلك تم الإعلان من قبل بنوك تمول شركة الكهرباء بـ9 مليارات ريال سعودي لتنفيذ مشروعات كبرى بالمملكة العربية السعودية.

شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية يعد شركة مساهمة عملاقة متخصصة، في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالسعودية، حيث أن تعد أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا، ومن الجديد بالذكر أن شركة الكهرباء ساهمت في تقديم ترتيب السعودية إلى المرتبة 18 بين 190 دولة.

في الفترة الأخيرة أوضح شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عن تصميم فواتير الكهرباء المستهلكة، حيث أن هذا يتضمن خلية تضم رسمين بيانيين، ولذلك تم الايضاح على أن الأول خاص لشرائح الاستهلاك، في هذه الحالة سوف يتم إيضاح تقسيم “كمية الاستهلاك” حيث أن شرائح الاستهلاك لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، حيث أن الثاني سوف يتم الإيضاح على أن الحالة التاريخية الفواتير الكهربائية المستهلكة الخاصة بالمستفيدين.