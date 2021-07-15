رابط نتائج القبول الموحد استعلام وموعد الجامعات السعودية والكليات التقنية بمنطقة الرياض

رابط استعلام وموعد نتائج القبول الموحد للجامعات السعودية والجامعات والكليات التقنية بمنطقة الرياض rgu-admit.edu.sa والتي يترقبها طلاب وطالبات المملكة من خريجي وحاملي شهادات الثانوية العامة، هذا وقد وجدنا تعاظم للبحث المُكثف على نتائج القبول الموحد للعديد من تلك الجامعات بالمملكة، لذلك سنتناول في هذا التقرير موعد إعلان القبول المُوحد للجامعات التي لم يتم الإعلان عنها بعد، حيث تم إعلان النتيجة للقبول بجامعة الطائف، وجامعة القصيم وجامعة حائل، وكذلك جامعة المُجمعة والجوف وجازان، وجامعة بيشة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هذا وقد انتهت فترة التسجيل والتقديم للجامعات السعودية، ولم يتبقى إلا القليل من الجامعات التي لم تظهر نتائج القبول بها، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول بتلك الجامعات إلكترونيا، وسنتناول أيضا من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتائج قبول الجامعات بالمملكة.

رابط نتائج القبول الموحد استعلام وموعد بمنطقة الرياض للبنين والبنات

الجامعة برامج وأقسام الجامعة موعد التسجيل وانتهاءه

جامعة الملك عبد العزيز برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم. بداية التسجيل الأحد: 17 ذو القعدة الموافق : 27 يونيو 2021

انتهاء التسجيل:الأحد 15 ذو الحجة الموافق 25 يوليو 2021.

الكلية برامج وأقسام الكلية موعد التسجيل وانتهاء التقديم

كلية المسجد النبوي

قسم الشريعة.

قسم السنة وعلومها.

قسم القرآن وعلومه.

قسم العقيدة.

قسم اللغة العربية. بداية التسجيل: الأحد : 10 ذو القعدة الموافق 20 يونيو 2021.

انتهاء التسجيل:السبت 21 ذو الحجة الموافق 31 يوليو 2021.

الكلية برامج الكلية تاريخ بداية ونهاية التقديم كلية الحرم المكي الشريف برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم. بداية التسجيل الأحد: 17 ذو القعدة الموافق : 27 يونيو 2021

انتهاء التسجيل:الأحد 15 ذو الحجة الموافق 25 يوليو 2021.

المعهد برامج وأقسام المعهد موعد بدء ونهاية التقديم والتسجيل معهد الحرم المكي المرحلة المتوسطة.

المرحلة الثانوية.

القسم النسائي.

القسم المسائي. بداية التسجيل: الأحد 3 ذو القعدة الموافق 13 يونيو 2021.

انتهاء التسجيل: الخميس 5 ذو الحجة الموافق 15 يوليو 2021.

الجامعة

برامج وأقسام الجامعة موعد بداية ونهاية التسجيل جامعة جدة برامج البكالوريوس.

دبلومات كلية الدراسات التطبيقية. بداية التسجيل: 13 ذو القعدة الموافق 23 يونيو 2021.

انتهاء التسجيل: 14 ذو الحجة الموافق 24 يوليو 2021.

الكلية برامج وأقسام الكلية بدء ونهاية التسجيل الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران المسار المدني.

المسار العسكري. بداية التسجيل: الأول من يونيو 2021.

نهاية التسجيل: الخميس 26 أغسطس 2021.

الجامعة برامج وأقسام الجامعة موعد التسجيل وانتهاءه

جامعة حفر الباطن تخصصات متنوعة بداية التسجيل: 17 ذو الحجة الموافق 27 يوليو 2021.

نهاية التسجيل: 23 ذو الحجة الموافق 2 أغسطس 2021.

الجامعة برامج وأقسام الجامعة موعد التسجيل وانتهاءه

جامعة الملك عبد العزيز برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم. بداية التسجيل الأحد: 17 ذو القعدة الموافق : 27 يونيو 2021

انتهاء التسجيل:الأحد 15 ذو الحجة الموافق 25 يوليو 2021

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم 5 يوليو.

جامعة الجوف وتم إصدار نتيجتها يوم الأحد الموافق 1 ذو الحجة 1442، الموافق 11 يوليو 2021.

جامعة المجمعة وأعلنت النتيجة الخاصة بها يوم الاثنين 2 ذي الحجة 1442، الموافق 12 يوليو 2021.

جامعة القصيم وأعلنت النتائج يوم الاثنين 2 ذي الحجة 1442، الموافق 12 يوليو 2021.

جامعة جازان أعلنت النتيجة يوم 3 ذو الحجة الموافق 12 يوليو 2021.

جامعة بيشة تم ظهر نتائجها يوم 2 ذو الحجة 1442، الموافق 12 يوليو الحالي.

جامعة الحائل وتم إعلان النتيجة يوم الثلاثاء 3 ذو الحجة 1442، الموافق 13 يوليو 2021.

الجامعة الإسلامية يوم الثلاثاء 17 ذو الحجة.

جامعة جدة يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442.

جامعة أم القري يوم 22 ذو الحجة 1442.

جامعة تبوك يوم 18 ذو الحجة الموافق 28 يوليو 2021.

جامعة الطائف يوم الأول من أغسطس 2021.

جامعة الملك عبد العزيز يوم 15 أغسطس.

جامعات الرياض برامج وأقسام الجامعة موعد التسجيل وانتهاءه

الجامعات والكليات التقنية بمنطقة الرياض الجامعات والكليات للطلاب جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية – الحرس.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “الكليات التقنية”.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطلاب الجامعات والكليات للطالبات جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية – الحرس.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “الكليات التقنية”.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد للطالبات. قبول الطلاب: بداية التقديم: الأحد 1442/11/24ـ الموافق 2021/07/04م

انتهاء التقديم: السبت 1442/11/30ـ الموافق 2021/07/10م. قبول الطالبات: بداية التقديم: الإثنين 1442/11/25 الموافق 2021/07/05م

انتهاء التقديم: الأحد 1442/12/01ـ الموافق 2021/07/11م.

تم غلق باب التقديم بجامعات الرياض للبنين يوم 30 ذو القعدة 1442.

تم غلق التسجيل للبنات يوم 1 ذي الحجة 1442.

سيتم إعلان نتائج القبول يوم الخميس 15 يوليو 2021 الموافق 5 ذو الحجة 1442.

بعدها تتم عملية المفاضلة بين المرشحين وفق الرغبة الأولى.

إعلان نتائج الفرز النهائي يوم السبت 7 ذي الحجة 1442ـ الموافق 17 يوليو 2021.

إعلان تأكيد قبول الفرز الأول يوم الأحد 8 ذي الحجة 1442، الموافق 18 يوليو 2021.

إعلان نتائج الفرز الأخير يوم 8 ذو الحجة.

تأكيد القبول في الفرز الأخير يوم 14 ذو الحجة.

نتيجة الفرز الأول يوم الخميس 5 ذو الحجة 1442.

نتائج الفرز النهائي يوم السبت 7 ذو الحجة 1442.

تأكيد القبول في الفرز الأخير يوم السبت 13 ذو الحجة 1442.

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هذا ويتم الاستعلام عن نتائج القبول الموحد بالكلية التقنية وجامعات الرياض من خلال رابط الاستعلام المخصص للبين، ورابط الاستعلام عن النتيجة الذي تم تخصيصه للطالبات، وتلك الروابط تم تضمينها بالجدول الأخير بهذا التقرير، كما بمكن زيارة المواقع الرسمية لتلك الجامعات لمزيد من المعلومات.

وبذلك نكون قد استعرضنا مع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية أخر المستجدات والأخبار عن موعد إعلان نتائج القبول بالجامعات السعودية، خاصة الجامعات التي لم تقم بعد بإعلان عن نتائج القبول بها، وكذلك كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد بالجامعات والكليات التقنية rgu-admit.edu.sa منطقة الرياض للبنين والبنات من أبناؤنا الطلاب والطالبات.