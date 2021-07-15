الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عبر billing.te.eg و12 طريقة سداد مختلفة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من المشتركين في خدمة الهاتف المنزلي من شركة الاتصالات المصرية we، وبعد إنتشار الظروف الفترة الاخيرة وما عانته البلاد والمنشآت من حالة الغلق للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشارها، كان لا بد من سير عجلة الحياة كما كانت ولذلك اتجهت جميع الحكومات والمنشآت إلى الأعمال الإلكترونية وتطوير العمل ليتناسب مع التكنولوجيا اليومية، لذلك قامت الشركة المصرية للإتصالات بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة على الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات فأصبح بإمكان المواطن معرفة فاتورة التليفون الارضي وسدادها وهو بالمنزل وعلى الموقع.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

من خلال الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات يستطيع الفرد الإستعلام عن فاتورة التليفون الارضى، ومعرفة قيمة الفاتورة المطلوب سدادها،وما هى فترة السماح المحددة لسداد الفاتورة ودون دفع أي غرامة ودون رفع الخط من الخدمة مؤقتا،كل هذا وأكثر يوجد على الموقع الإلكترونى الرسمى للمصرية للإتصالات.

تستطيع الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون مسبوقا بكود المحافظة وأيضًا رقم التليفون الأرضى، وتستطيع أيضًا عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات ١٤٠ لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها بكل سهولة.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضى

تم توفير ما لا يقل عن ١٢ طريقة مختلفة لسداد فاتورة التليفون الأرضى دون الحاجة للنزول من المنزل أو الذهاب إلى السنترال الخاص بمحافظتك تيسيراً على المواطن وتتمثل في الآتي:

سنترالات ومراكز الشركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)

خدمة فورى.

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE .

خدمة مصاري.

مكاتب البريد.

خدمة سداد.

خدمة أمان.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري وCIB .

خدمة Bee .

خدمة فودافون كاش.

خدمة خدماتي.

خدمة ممكن.

شركة we

تقدم شركة المصرية للاتصالات العديد من الخدمات لمشتركيها كالتليفون المنزلي، وأيضاً اشتراك في النت، وهناك شبكة محمول خاصة بها، في محاولة من الشركة لمواكبة التطورات في سوق الاتصالات، وتيسيراً على المواطنين تقدم أغلب خدماتها إلكترونياً، وبذلك أوضحنا لكم بشكل مبسط طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وجميع الطرق المتاحة للسداد دون الحاجة للذهاب للسنترال.