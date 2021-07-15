وزارة الموارد البشرية توفر 40 ألف وظيفة جديدة ووضع الموظفين في التحول والتخصيص

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتوضيح لدى أول بيان رسمي لها بأن جميع التفاصيل الخاصة ببرنامج التحول والتخصيص الجديد لدى الموظفين كما أنها قامت بالإشارة إلى أنه من أهم أهداف برنامج التخصيص هي زيادة فرص العمل والتشغيل كما أن رواتب الموظفين بعد الخصخصة سيتم تثبيتها عامين ومن ثم تخضع إلى التغيير وهذا بالإضافة إلى أن اللوائح والأنظمة التي تخضع لدى الموظفين في هذا الوقت الحالي فيتم تغييرها وفقاً لما يخضع له القطاع المنتسب له الموظف التحول أو الخصخصة كما أنها قامت بالإشارة إلى أنه قد تم تطبيق برنامج التحول وبرنامج التخصيص وهذا من أجل تحقيق منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة وكذلك حسن الأداء.

نظام التحول والتخصيص :-

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالإضافة بأن النظام يهدف إلى تشغيل المواطنين وكذلك تقليص نسبة الاعتماد على النفط وبالنسبة للتخصيص فيتم انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص كما إن هذا يعتبر استكمالاً لتخصيص أصل أو خدمة وهذا في حالة أن البرنامج التحول الهدف منه يكون تحقيق وتعميق الأسر وإشراك القطاع الخاص لدى رحلة التحول من أجل إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الموجودة في المملكة العربية السعودية.

طريقة تطبيق نظام التحول :-

وقد وضحت وزارة الموارد البشرية بأنه في نظام التحول يتم انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية التي تم تطبيقها إلى لائحة وظيفية أخرى كما أنها أشارت إلى أن هناك بعض المفاهيم والمعلومات الغير صحيحة التي يتم انتشارها فيما بين جميع المواطنين بخصوص مدى تأثر رواتب الموظفين وهذا بعد التخصيص وبرنامج التحول.

توفير 40 ألف وظيفة جديدة :-

قامت الوزارة بإصدار 6 قرارات وزارية جديدة تخص توطين المهن والأنشطة بحيث تقوم باستهداف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة كما أنها تشمل على مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة المختلفة وكذلك مهن وأنشطة التخليص الجمركي والمهن والأنشطة العقارية وهناك أيضاً مهن قطاع السينما ومدارس تعليم قيادة المركبات وأخيراً المهن الفنية والهندسية.