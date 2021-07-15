أسماء المرشحين لوظائف التدريب التقني والمهني للجنسين ومواعيد المقابلات الشخصية

أسماء المرشحين لوظائف التدريب التقني والمهني، حيث أعلنت منذ قليل مؤسسة التدريب التقني والمهني، عن مواعيد المقابلات الشخصية للجنسين للمرشحين على الوظائف التدريبية، مجموعة رجالية رقم 390، ومجموعة نسائية رقم 391، وذلك بعد أن تم فرز أوراق جميع المتقدمين، والمفاضلة بينهم واختيار من تنطبق عليه الشروط قبول مبدئي، لإجراء المقابلة الشخصية والاختبار المحوسب، وشددت المؤسسة على من تم اختيارهم الحضور في المواعيد المحددة، ومن يتخلف عن الحضور يعد عدولاً منه عن استكمال إجراءات التوظيف، وفيما يلي من خلال هذا المقال، سوف نستعرض معكم رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومواعيد المقابلات الشخصية بوظائف التدريب التقني، وما هي الأوراق والمستندات المطلوب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية.

أسماء المرشحين لوظائف التدريب التقني

تم الإعلان اليوم عن نتائج مسابقة الوظائف التدريبية الرجالية رقم 390، وكذلك نتائج مسابقة الوظائف التدريبية النسائية رقم 391، بعد أن تم المفاضلة بين جميع المتقدمين، واختيار الأنسب منهم لإجراء الاختبار المحوسب وكذلك لإجراء المقابلة الشخصية، تمهيداً لاختيار الأنسب للوظائف التدريبية المعلن عنها من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين لوظائف التدريب التقني

منذ أن تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن نتائج قبول وظائف التدريب التقني والمهني، وازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين من الجنسين، للوظائف التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وسوف نقدم لكم الرابط الرسمي وهو كالتالي:

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين لوظائف التدريب التقني للرجال.

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحات لوظائف التدريب التقني للنساء.

إحضار استمارة التقديم الإلكترونية.

صورة من المؤهل الدراسي مع ضرورة إحضار الأصل للمطابقة.

صورة من السجل الأكاديمي مع ضرورة إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.

إحضار صورة معتمدة من معادلة الشهادة لمن حصل عليها خارج المملكة.

صورة من الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم/ة ويكون تم الحصول عليها بعد تاريخ الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

أصل الهوية الوطنية وصورة منها.

صورة شخصية حديثة وملونة.

صورة من الخبرات العلمية التي حصل عليها المتقدم/ة مدون بها المسمى الوظيفي والمهام وتاريخ البداية والنهاية.

المستندات المطلوب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية للجنسينمواعيد إجراء المقابلات الشخصية

تم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية والاختبار بدايةً من 17\12\1442 وينتهي 26\12\1442، من الثالثة مساءً وحتى السادسة مساءً للجنسين، وذلك حسب المواعيد المحددة أمام اسم كل مترشح، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الروابط الموجودة في المقال.