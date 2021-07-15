انخفاض طفيف فى إصابات كورونا بـ الجزائر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجزائر تسجيل 914 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مما يمثل انخفاضًا طفيفا فى معدل الإصابات اليومية، مقارنة بـ 923 حالة فى الحصيلة السابقة.





وأفاد موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن وزارة الصحة الجزائرية، بأن الفيروس التاجى حصد أرواح 15 مريضًا بـ "كوفيد 19"، فيما تماثل 598 مصابا للشفاء خلال الفترة ذاتها. واستنادًا إلى ذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى الجزائر، إلى 148 الفًا و797 حالة، كما بلغ إجمالى الوفيات 3.882 حالة، وتماثل للشفاء 103 آلاف و192 شخصًا حتى الآن.

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