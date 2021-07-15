السعودية تدشن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا فى موسمها التاسع

جدة - نرمين السيد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" فى موسمها التاسع.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الحملة تأتى حرصًا من الرئاسة العامة على تقديم أرقى الخدمات لقاصدى الحرمين الشريفين، وتجويدها بما يتوافق مع مرحلة التطوير الشاملة التى تمر بها، إضافةً لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين، وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد السديس، عقب تدشين الحملة أن استمرارها لمواسم عدة، يعكس مدى حرص جهاز الرئاسة على توجيه الجهود كافة خلال موسم الحج، لتنعكس على مستوى الخدمات المقدمة، انطلاقًا من استشعارها لثقل الأمانة الملقاة على عاتق منسوبيها، موضحا أن الحزم الخدمية التى تقدم للحاج والزائر، تلقى اهتمامًا ومراجعة دورية لتطويرها وتحسين أدائها.