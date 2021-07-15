استعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الإقامة 1442 وتاريخ انتهائها

يُعد موضوع استعلام عن صلاحية هوية مقيم من أكثر المواضيع التي يُجرى البحث عليها على محرك البحث “جوجل” بصورة مستمرة بجانب الإستفسار عنها على موقع التواصل “تويتر”، ويهتم الملايين من الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالإستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال زيارة الموقع الرسمي لبوابة أبشر التي تقدم مئات الخدمات الإلكترونية لكلاً من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، وقد زاد الحرص من جانب المقيمين بالإهتمام بمعرفة تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة منذ أن فرضت الحكومة السعودية غرامات على كل من يتأخر عن تجديد صلاحية إقامته بعد انتهائها بثلاث أيام، وفي حالة ما إذا تجاهل المقيم تجديد الإقامة في الموعد المحدد سوف تُفرض عليه غرامات مالية وفي حالة التعمد في ارتكاب المخالفة ستفرض عليه السلطات السعودية قرارات صارمة مقد تصل إلى الترحيل خارج المملكة على الفور، ونوضح لكم في هذه المقالة عبرموقعنا “ثقفني” خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، فإلى نص المقال.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم

يُمكن للوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بهم والإستعلام عن صلاحيتها بخطوات بسيطة، فقط اتبع الآتي:

أولاً عليك كمقيم الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني .

. ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع فقط اكتب اسمك أو رقم الهوية وكلمة المرور.

ثالثاً قم بكتابة رمز التحقق.

رابعاً اختر خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة من قائمة الخدمات الإلكترونية.

خامساً قم بكتابة رقم الإقامة ورمز التحقق حتى تظهر لك كافة المعلومات عن إقامتك.

غرامات تأخير تجديد الإقامة

عند تأخر المقيم في تجديد صلاحية الإقامة الخاصة به في الموعد المحدد يتم فرض غرامات مالية عليه كالتالي:

عند تأخر المقيم في تجديد تصريح الإقامة الخاصة به يتم فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ريال سعودي.

وفي حالة تأخره للمرة الثانية يتوجب على المقيم دفع ألف ريال سعودي.

وفي حالة التعمد في عدم تجديد تصريح الإقامة يتم ترحيل المقيم خارج المملكة فوراً.

وقد اتخذت المديرية العامة للجوازات هذه القرارات حتى تضع حداً لكل من يتأخر عن تجديد إقامته في إطار رؤية المملكة العربية السعودية وطن بلا مخالفات.