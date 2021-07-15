كورونا يواصل احتلال البرازيل .. 58 ألف إصابة جديدة و1.556 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بـ وباء "كوفيد 19"، إلى 19.209 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 537 ألفًا و394 حالة، منذ بدء الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة عالميا فى أعداد الإصابات والوفيات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، إذ تواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.