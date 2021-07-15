هولندا .. إعادة التوجيه بالعمل من المنزل بعد قفزة قياسية لـ إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أبلغ رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، البرلمان، الأربعاء، بهذا القرار، بعد ارتفاع عدد الإصابات، لأكثر من 10 آلاف خلال 24 ساعة لأول مرة منذ 6 أشهر.
وأعادت هولندا يوم الجمعة الماضى، فرض القيود على المطاعم، والملاهى الليلية، والحانات، لمواجهة الموجة الرابعة من الجائحة، والتى اشتدت بعد أسبوعين فقط من رفع معظم إجراءات العزل العام.
وكانت السلطات الهولندية قد ألغت معظم إجراءات العزل العام فى 26 يونيو الماضى، بعد انخفاض الإصابات بشكل كبير بسبب الإسراع فى التطعيم باللقاحات المضادة لـ كورونا.
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