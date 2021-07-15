طريقة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج الذي يعد من أهم القروض المُقدمة من المملكة للمواطنين وخصوصًا الشباب للمساعدة على إتمام الزواج ويقوم بتقديمها بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية المعروف باسم بنك التسليف وذلك لمساعدة الشباب المقبل على الزواج و الذي يقل الدخل الشهري لهم عن ١٢٥٠٠ ريال سعودى ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بمعرفة طريقة التسجيل في بنك التنمية الإجتماعية من أجل الحصول على قرض الزواج.

طريقة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج 1443

لأن كافة الخدمات التي تتم الآن في المملكة العربية السعودية جميعها تتم إلكترونياً فمن الممكن أن يقوم المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الإجتماعية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية حيث يقوم المواطن بتسجيل جميع البيانات بطريقة صحيحة ثم بعد ذلك يتم إرسالها إلى الموقع ومن ثم سوف يتم الرد على المواطن بالموافقة في حالة أن تكون الشروط متوافقة مع مقدم الطلب والرد بالرفض إذا كان يوجد إخلال بأي شرط من الشروط.

شروط قرض الزواج من بنك التنمية الإجتماعية

يجب على المواطن الذي يرغب في الحصول على قرض زواج السعودي من بنك التنمية الإجتماعية أن تتوافر فيه الشروط الذي قام البنك بتحديدها وهذه الشروط تأتي كما يلي:

أولا يجب أن يكون المرتب الشهري الخاص به لا يزيد عن ١٢,٥٠٠ ريال سعودي.

يجب أن يكون عمره لا يزيد عن سبعون عاما والكفيل لا يزيد عن خمسة وخمسون عاما.

يجب أن يكون الزواج لأول مرة أما إذا كانت توفيت زوجته أو قد قام بتطليق زوجته قبل إتمام الزواج فهذا يتم استثناء هذا الشرط.

لا بد أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو أنها تكون حاملة لجنسية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أما إذا كانت حاملة لجنسية أخرى فعليه إحضار موافقة من الجهة المختصة لهذا.

لا بد من تقديم عقد زواج مصدق من المحكمة المختصة ويجب أن يكون قد مضى على تاريخ العقد أكثر من عامين هجري حيث التاريخ الذي يتم إحتساب مدة عقد الزواج هو التاريخ الهجري وليس الميلادي.

يبدأ احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

متطلبات التقديم للحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الإجتماعية

كما هو الحال في كل قروض بنك التسليف مثل قرض الأسرة وقرض الترميم وغيرهم، يجب على المواطن المتقدم للحصول على قرض الزواج أن يتبع الإجراءات التي تخص متطلبات التقديم حتى يتم حصوله على القرض وهذه المتطلبات كالآتي:

يجب على المواطن إحضار الهوية الوطنية الخاصة به.

يجب إحضار رقم حساب الآيبان الخاص بمقدم طلب القرض.

يجب على المواطن القيام بتسجيل رقم الجوال الخاص به في أبشر في البنك.

لا بد من تسجيل وتوثيق عقد الزواج.

أن يكون على علم بعنوانه الوطني.

متطلبات قرض الزواج لموظفي الحكومة من بنك التنمية الإجتماعية

على موظفي الحكومة توفير متطلبات الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف التالية:

يجب تقديم (نموذج تسليم البريد) على أن يكون موضحا عليه اسم وتوقيع العميل وأيضاً يجب أن يكون عليه اسم وتوقيع وختم الموظف المختص في البريد.

يجب أن يكون معه صورة هوية المقترض.

يجب أن يكون عنده صورة عقد الزواج كاملاً.

يجب تقديم أصل نموذج ١٠٤ المعبأ إلكترونياً والذي تم طباعته من حساب طالب التمويل وذلك في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك ويكون مختوم من جهة عمل الموظف المعتمدة ويجب أن لا يزيد تاريخ الاعتماد عن شهرين.

يجب تقديم كشف حساب بأخر ثلاث رواتب الأخيرة لتاريخ إعتماد نموذج ١٠٤ ومصدق بختم البنك.

يجب تقديم تصريح بياناتي من موقع وزارة الداخلية ولابد أن يكون ساري.

يجب تقديم شهادة الوفاة للزوجة إذا كان الزواج للمرة الثانية وذلك بسبب وفاة الزوجة الأولى.

يجب تقديم صورة كرت العائلة الذي تم فيه إضافة الزوجة الأولى المتوفية.

تقديم مستند نموذج توقيع البريد وعليه توقيع واسم كل من الموظف في البريد وطالب القرض.

يجب تقديم الهوية الوطنية الخاصة به وكذلك تقديم الهوية الوطنية الخاصة بالكفيل.

يجب عليه تقديم سجل الأسرة ويكون مضاف فيه الزوجة.

يجب صورة تقديم عقد الزواج الأصلي.

يجب تقديم نموذج ١٠٥المعبأ إلكترونياً والذي تم طباعته من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك ويجب أن يكون مختوم من جهة عمل الموظف المعتمدة ولابد أن لا يزيد تاريخ إصدار وتوثيق هذا النموذج عن 60 يوم.

يجب القيام بتقديم أصل مفصل بالراتب الخاص بالكفيل ويجب أن يكون مختوم من جهة العمل الذي يعمل بها الكفيل حيث أنه يجب أن لا تزيد مدة تاريخ التوقيع عن شهرين.

وأيضاً يجب تقديم أصل بالراتب الخاص بالعميل ويجب أن يكون مختوم من الجهة المختصة التي يعمل بها العميل ولابد أن يكون مصدق من الغرفة التجارية ولا يتعدى تاريخ توقيعه عن شهرين.

يجب تقديم شهادة أجور ومدد مشترك من موقع التأمينات الإجتماعية ولابد أن لا يتعدى تاريخ إصدارها عن شهرين.

يتم تقديم أصل رقم حساب الآيبان ويجب أن يكون مختوم بختم البنك.

يتم تقديم تصريح بياناتي للعميل وأيضاً للكفيل من موقع وزارة الداخلية ولابد أن يكون ساري.

يجب إرسال صورة شهادة الوفاة للزوجة الأولى وذلك يتم في حالة إذا كان الزواج للمرة الثانية وهذا بسبب وفاة الزوجة.

لابد من إرفاق صورة كرت العائلة التي يتم فيه إضافة الزوجة الأولى المتوفاة.

متطلبات قرض الزواج لموظفي القطاع الخاص بنك التنمية الإجتماعية

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم طريقة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج وأيضاً تعرفنا على الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على القرض وقمنا أيضاً بتوضيح بعض الأمور التي تخص قرض الزواج سواء للقطاع الحكومي أو الخاص.