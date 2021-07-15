الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية بالاسم ورقم الاكتتاب

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا ، وتظل عمليات البحث قائمة عن نتائج الصف التاسع 2021 سوريا التي من المقرر الاعلان عنها خلال الأيام المقبلة القليلة ولكن لن يتم تحديد الموعد حتى الآن بصورة رسمية ويمكن أن يتم الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي التي قد وفرته الوزارة والتي لا يحتاج سوى اسم الطالب ورقم الاكتتاب.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا

مازالت التساؤلات مستمرة حول نتائج التاسع سوريا للدورة الأولى لعام 2021، وقد كشفت وزارة التربية السوريا بأنه سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني الرسمي التابع للوزارة وكل ما يحتاج له الموقع هو الدخول وكتابة الاسم ثلاثي ورقم الاكتتاب وبعدها يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتائج الصف التاسع والاعدادية الشرعية.

وتم تسريب بعض من الأخبار التي تشير لارتفاع نسب النجاح لهذا العام للتعليم الأساسي والتي قد وصلت لحوالي 76.23% أما بالنسبة للإعدادية الشرعية فتصل نسبة النجاح بها إلى ما يقارب 91.60% ، كما حصل عدد من الطلاب في كثير من المحافظات بسوريا على العلامات النهائية بشهادة التعليم الأساسي.

أشارت وزارة التربية السوريا أنه يمكن أن يتم الاعلان عن النتيجة في يوم الجمعة المقبل الساعة 12 ظهراً، كما أنها عملت على توفير العديد من الطرق السهلة والبسيطة التي تمكن الطلاب من الحصول على النتائج عن طريق القيام باستعمال اسم الطالب ثلاثي مع إدخال رقم الاكتتاب وتحديد المحافظة وهذا يجعل الطلاب ملزمون باتباع بعض من الخطوات بعد الدخول للموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها.

تمكن وزارة التربية في سوريا الطلاب من الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عبر الموقع الالكتروني التي قامت بإنشائه حتى تساعدهم وتقدم لهم الكثير من الخدمات ولكي يتم استخدامه لابد من القيام بكل هذه الخطوات: