هنا رابط استخراج نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب

هنا رابط استخراج نتائج التاسع 2021 ، أصبحت نتائج التاسع 2021 سوريا متاح على الموقع الرسمي الذي طرحته وزارة التربية بسوريا بعد أن تم اعتماد النتائج بشكل شرعي وعادل وبمنتهى الشفافية بكل محافظات دولة سوريا، ويستطيع الطلاب من الآن استخراج النتيجة باستخدام رقم الاكتتاب والاسم ثلاثي عبر مواقع وزراة التربية والتعليم السورية فتابعونا من خلال موقع ثقفنى.

هنا رابط استخراج نتائج التاسع 2021

ينتظر آلاف الطلاب في سوريا موعد ظهور نتيجة الصف التاسع 2021 وهذا يدفعهم للبحث كثيراً عن الطريقة التي تسهل عليهم أمر الاستعلام عنها بعد أن تم اعتمادها، والجدير بالذكر أن بعد الانتهاء من أداء الطلاب للامتحانات بأكثر من أسبوع بدأت الجهات المتخصصة في تصحيح ومراجعة الأوراق ورصد العلامات التي تخص كل طالب مما جعل الطلاب ينتظرون طويلاً وبعد طول الانتظار تم اعتماد النتائج ورفعها عبر الموقع الذي خصصته الوزارة.

تم اعتماد النتائج من قبل وزارة التربية السوريا عن طريق استخدامها لتقنية التشفير لنموذج الامتحان، وقامت بتوفير العديد من المصادر لكي يحصل الطالب من خلالها على العلامات الخاصة به عبر الدخول للموقع الالكتروني الرسمي التي قد وفرت الوزارة والقيام بإرساله للمحافظة قبل عدة ساعات من بدء الامتحان ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول للموقع الرسمي للوزارة.

قم باختيار نتائج التعليم الاساسي أو نتيجة الاعدادية الشرعية.

أو نتيجة الاعدادية الشرعية. ومن ثم يتم كتابة رقم الاكتتاب والحرص على تحديد المحافظة التي يعيش فيها.

بعدها يتم النقر على كلمة بحث حتى أن تظهر النتيجة.

مع توفير الوزارة لموقع الكتروني خاص بها عملت أيضاً على توفير تطبيق نتائج التاسع سوريا 2021 والتي تتم عن طريق استخدام رقم الاكتتاب وهو من الوسائل الحديثة التي تساعد الطلاب أن يحصلوا على النتائج بدون أن يتعذبوا في المواقع التي تكون مشغولة وتحتاج منك أن تنتظر لفترات طويلة لكثر الضغط والبحث عليها، ويتم اتباع خطواتها بهذه الطريقة: