استعلام نتائج الصف التاسع في سوريا التعليم الاساسي جميع المحافظات من موقع وزارة التربية

استعلام نتائج الصف التاسع في سوريا ، من الآن يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2021 بسوريا، حيث يوجد مئات الطلاب الذين يقوموا بعمليات بحث يومية حول موعد الإعلان عن النتيجة والتي لم يتم الكشف عنه حتى الآن، كما يوجد بعض من المصادر التي تبين أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن النتائج في نهاية شهر يوليو الجاري.

استعلام نتائج الصف التاسع في سوريا

لقد أكد السيد المدير العام للامتحانات بوزارة التربية السوريا أن النتائج سوف تعلن بكل محافظات سوريا خلال الأسابيع المقبلة وعلى الطلاب اتباع عدة خطوات حتى يكون من السهل عليهم الحصول على النتائج وهي:

الولوج للموقع الرسمي لوزارة التربية السوريا.

عليك بكتابة اسم الطالب ثلاثي ورقم الاكتتاب مع تحديد المحافظة التي ينتمي إليها.

بعدها يتم الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لكم النتيجة والمعلومات التي ترغبون التعرف عليها.

والجدير بالذكر أن الوزارة عملت على توفير وسيلة أخرى تمكن الطلاب من الحصول على النتيجة وهي تطبيق نتائج الامتحانات بسوريا، وهو من أحد الطرق الذي يتم الاستعانة بها للاستعلام عن النتائج وأيضاً يستخدم من خلال استخدام رقم الاكتتاب والمحافظة كذلك يمكن أن يتم الاستعلام باسم الطالب ثلاثي.

لم يتم الاعلان حتى الآن عن موعد صدور نتيجة نتائج التاسع سوريا للدورة الأولى كذلك نتائج شهادة التعليم الأساسي، كما تم تفعيل الموقع الرسمي الذي يتم من خلال الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا، يذكر أن وزارة التربية السورية صرحت أن يجب على الطالب الحصول على النجاح في حوالي 3 مواد في الصف التاسع، وإذا لم يحصل على علامات النجاح فسوف يكون مضطر بأن يخوض الامتحان بالدورة الثانية، ومن الممكن إذا كان لدى الطلاب رغبة في تحسين علاماتهم فلابد من أن يخوضوا الامتحان في 3 مواد لكي يحصل على نسب النجاح.

وأصدرت وزارة التربية السورية بعض من التعليمات التي تخص حل كافة المشاكل التي يمكن أن تواجه الطالب خلال قيامه بالاستعلام عن نتائج التاسع 2021 سوريا عن طريق استعمال رقم الاكتتاب، وشددت على أنه يجب أن يحصل الطالب على النتيجة سواء عن طريق الولوج للموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق استخدام تطبيق نتائج الامتحانات الذي يمكن للطلاب استخدامه بكل سهولة.