SY معدل قبول الصف العاشر 2021 في سوريا.. قبول الأول الثانوي والأوراق المطلوبة بالمحافظات

معدل قبول الصف العاشر 2021 بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم امس الأربعاء بالإعلان عن نتائج الصف التاسع 2021 العام والشرعي في جميع المحافظات السورية، حيث يبدا اليوم البحث عن قبول مدارس الثانوي العام والصناعي والتجاري وأيضا الفني لاستقبال طلاب التاسع لدخول المرحلة الثانوية في العام الدراسي الجديد 2021-2022، ننشر لكم معدلات القبول.

معدل قبول الصف العاشر 2021 بوزارة بجميع المحافظات السورية

حيث قام الطلاب بعد الانتهاء من إعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج التاسع بالبحث عن قبول الصف العاشر أو الأول الثانوي في المحافظات السورية، حيث تم الإعلان عن نتائج الطلاب الأربعاء في كافة المحافظات بينما يكون البحث الأكبر حسب مؤشرات البحث العالمية في جوجل عن قبول التعليم الثانوي العام، بينما يكون بحث الطلاب الحاصلين على درجات اقل في نتائج التاسع عن قبول التعليم الصناعي وأيضا التجاري والفني، وقد قام لسيد وزير التربية والتعليم بالأمس بالإعلان عن نسب القبول في التاسع والتي بلغت 89.98% وارتفاع نسب النجاح هذا العام، وتم أيضا إعلان أسماء الأوائل، بينما يبدا اليوم البحث الكبير عن قبول العاشر.

إعلان نتائج التاسع

قامت وزارة التربية والتعليم بتخطي العديد من الأزمات الكبيرة التي واجهت العملية التعليمية وتحصيل الطلاب وأداء الاختبارات النهائية هذا العام، حيث باشر السيد وزير التربية والتعليم كنترولات التعليم ولجان الامتحان وإعلان نتائج الطلاب بشكل مباشر، وذلك لضمان الدقة والنزاهة والسرعة، وكان لفيروس كرونا العائق الكبير في الانتهاء من إتمام اختبارات الطلاب إلا أن الوزارة أصرت على أنجاح حضور الطلاب للامتحان والتدقيق والتشديد في جميع الإجراءات للانتهاء بنجاح.

معدلات قبول الصف العاشر بجميع المحافظاتمعدل قبول الثانوية المهنية

وثيقة النجاح الاصلية يتم إحضارها وختمها من الخلف بخاتم ” سجل ضمن المفاضلة في الثانوية المهنية …. بتاريخ …..”.

طلب انتساب يلصق عليه طابع مالي بقيمة 10 ليرات للذين أتموا 18 عاما، وأيضا طاب نقابة المعلمين بقيمة 25 ليرة وطابع العمل الشعبي بقيمة ليرة واحدة، كما يتم استثناء النازحين من تلك الطوابع.

يتم تقديم طلب انتساب التعليم الثانوي المهني وعليه أسماء المدارس الثانوية المهنية والمهن الموجودة بكل مدرسة، أما بالنسبة لمحافظة دمشق يتم تطبيق نظام العام الماضي.

يقوم الطالب بإرفاق قيد السجل المدني ويتم التدقيق على بطاقة الهوية الوطنية للتأكد من دقة البيانات وكذلك التأكد من صحة التوقيع.

يتم إرفاق صورتين شخصيتين.

يقوم الطالب بإرفاق شهادة صحية تبين الحالة العامة للصحة أو الأمراض المزمنة الموجودة لدي الطالب.

يكون لأبناء العاملين بالقطاع التعليمي إرفاق وثيقة تفيد بذلك.

يتم إرفاق وثيقة أبناء الشهداء، إن وجدت، من مكتب شؤون الشهداء.

الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس الثانوية (المهنية)