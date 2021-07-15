قطر: مناقشات سد النهضة تخص الاتحاد الإفريقي

قالت السفارة الإثيوبية في قطر، على حسابها في موقع تويتر، إن الدوحة أكدت أن "المناقشات بشأن سد النهضة، تخص الاتحاد الإفريقي، وينبغي أن تستمر".
وأجرت السفيرة الإثيوبية لدى قطر، سامية زكريا، مباحثات مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، تناولت القضايا الثنائية.
وعقب اللقاء، نقلت السفارة عن المريخي قوله، إن بلاده "تدعم حق إثيوبيا في التنمية، ولم تغير مبدأها القديم بشأن سد النهضة".
وكان وزير خارجية مصر، سامح شكري، قد قال خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن، إن بلاده "التزمت بصدق بمبادرة الاتحاد الإفريقي، وانخرطت على مدار عامل كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل إفريقي لهذه الأزمة، إلا أن كل تلك الجهود باءت بالفشل".
كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سابقا، إن "تعنت إثيوبيا خلال المحادثات بشأن ملء سد النهضة، أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي على مدار أشهر".
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