4 قتلى وعشرات المفقودين في عاصفة بغرب ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وفقد أكثر من 50 آخرين في أمطار غزيرة وفيضانات ضربت غرب ألمانيا وجرفت ستة منازل.
وقال متحدث باسم شرطة كوبلنتس إن “العديد” من المفقودين كانوا على أسطح المنازل التي جرفتها المياه في بلدة شولد التي تقع في رينانيا شمال فيستفاليا التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا والأكثر تضررا من الأمطار التي أدت إلى ارتفاع مستويات مياه الأنهار واقتلعت أشجارا وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرا من سوء الأحوال الجوية في أجزاء من ثلاث ولايات غربية وأعلنت مدينة هاجن، التي يعيش فيها 180 ألف نسمة، حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم.
وحذر فريق التصدي للأزمات في المدينة من أن منسوب المياه سيصل إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل 25 عاما ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعا على الفور حسبما أفادت محطة (دبليو.دي.آر) العامة.
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