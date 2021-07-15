فيديو لعملية إنقاذ بطولية لعائلة وسط سيول جارفة

تمكّن رجال الإنقاذ في ولاية أريزونا الأميركية التي تضربها الفيضانات، من إجلاء رجل وابنتيه الصغيرتين، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين على سقف مركبتهم وسط سيول جارفة.
وأظهر فيديو سيارة عالقة وسط السيول الموحلة في كاتالينا بأريزونا، نتيجة غزارة المياه الجارفة وقوتها.
وفي موقف بطولي، تحرك رجال الإنقاذ لسحب الفتاتين الصغيرتين من على سقف المركبة، وإيصالهما إلى بر الأمان، ومن ثم مساعدة الأب على النجاة أيضا.
وعلّقت مقاطعة "غولدر رانش"، على عملية الإنقاذ عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "نشكر الله لأن أحدا لم يصب بأذى، حيث عاد الجميع إلى منازلهم سالمين".
وحسبما ذكر موقع "أي بي سي 7" الأميركي، فإن مناطق بأريزونا شهدت سيولا جارفة، كما طُلب من السكان بعدد من المقاطعات التابعة للولاية الاحتماء بمواقع آمنة أو الانتقال لأماكن مرتفعة.
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