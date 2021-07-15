مقتدى الصدر: لن أشارك فى الانتخابات المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكد زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عدم مشاركته فى الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها فى العاشر من أكتوبر المقبل.



جدة - نرمين السيد - أكد زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عدم مشاركته فى الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها فى العاشر من أكتوبر المقبل. وقال الصدر فى كلمة له، إن "ما يحدث فى العراق، هو مخطط لإذلال الشعب". وأضاف: "أسحب يدى من المشاركين فى الحكومة الحالية والمقبلة".

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