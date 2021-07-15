منصة احسان أضاحي طريقة التسجيل في المنصة و التواصل مع الدعم وطرق الدفع

منصة احسان أضاحي رابط التسجيل في المنصة وطريقة التواصل مع الدعم وطرق الدفع , يتساءل الكثير من الناس بشأن موقع احسان أضاحي بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك , ولمن يتساءل ولا يعرف المنصة فهو برنامج تم تأسيسه من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية , من اجل تسهيل عمليات الأضاحي , حيث يقوم البرنامج بشراء الأضاحي وذبها وتفريقها علي الفقراء والمحتاجين , وبقوم البنك السعودي للتنمية بإدارة وتنفيذ البرنامج , بهدف الاستثمار في في مجالات الخدمات الاجتماعية , قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة احسان , أما بالنسبة لمن يستطيع الاستفادة من منصة احسان في السعودية , فنخبركم أن كل المسلمون في المملكة العربية السعودية يستطيعون الاستفادة من نظام احسان , تقوم منصة احسان للأضاحي بذبح الأغنام والخرفان وجميع الأضاحي بالطرق الشرعية ولا يوجد ما تقلق بشأنه من كل النواحي , وسوف نخبركم بكافة التفاصيل من خلال المقال الأتي

منصة احسان للأضاحي في المملكة العربية السعودية

يوجد بعض الخطوات للاستعلام عن الأضاحي عبر منصة احسان كما يأتي :

اذهب الي رابط منصة احسان للأضاحي في السعودية

قم بالنقر علي برامجنا ثم قم باختيار الأضاحي

قم بالضغط علي متابعة طلب سابق

قم بكتابة رقم الطلب

قم بالضغط علي ابحث

كيفية التواصل مع منصة احسان للأضاحي في المملكة العربية السعودية

في الواقع يوجد طريقتين من اجل التواصل مع منصة احسان للأضاحي في المملكة العربية كما يلي :

التواصل عبر الهاتف الخاص بهم وهذا يتم عن طريق التحدث في فريق الدعم عن طريق الاتصال علي الرقم الخاص بهم وهو 8001247000 , يمكنك الاستفسار بشأن كل ما تريد ومعرفة جميع التفاصيل وأيضا تستطيع تقديم الشكاوى عبر هذا الرقم

يمكنك ايضا التواصل عن طريق برنامج توتير , قامت منصة احسان للأضاحي في المملكة بعمل حساب علي توتير من رعاية العمال المتبرعين بالأضاحي يمكنك أن تتساءل عن كل التفاصيل عن طريق إرسال رسالة نصية اليهم وسوف تتلقي الرد بشأن كل التفاصيل

تقوم منصة احسان للأضاحي بتفريق اللحم الفائض من الأضاحي علي فقراء الحرم المكي كما تقوم بإرسال بعض منه الي ما يقارب أربعة وعشرون دولة عربية إسلامية فقيرة