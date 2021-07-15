4 مقاتلات روسية تمنع قاذفات أمريكية من انتهاك الحدود

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز إدارة الدفاع الوطنى الروسى، أن 4 مقاتلات من طراز "ميج-31" و"سو-35"، منعت ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، من انتهاك أى حدود للدولة الروسية، عند اقترابها فوق بحر بيرينج.





وقال المركز، إنه بعد انعطاف الطائرات الأمريكية وابتعادها عن الحدود، هبطت المقاتلات الروسية بأمان فى قواعدها.

وشدد البيان، على أن المقاتلات الروسية نفذت مهمتها، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.

ونوه المركز، بأن نشاط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأجنبية، ازداد بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، بالقرب من الحدود الروسية.

من جانبها، دعت وزارة الدفاع الروسية مرارا، الدول الغربية إلى التخلى عن مثل هذه الأعمال، لكن هذه الدول لم تظهر أى رد فعل على ذلك.