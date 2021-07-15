موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع الحكومي والخاص وفق إعلان وزارة الموارد البشرية

ننشر موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وغير الربحي في السعودية 2021، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة العيد للقطاع العام لهذا العام 1442هـ – 2021م، حيث أوضحت الوزارة موعد بدء الإجازة ونهايتها لكافة موظفي الدولة وفقاً لفقرة “ج” من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتي تنص على أيام العطلات الرسمية للموظفين الحكوميين، ومن خلال ثقفني نوفر مواعيد إجازة العيد للقطاعين العام والخاص لهذا العام.

إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع الحكومي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2021 يوم الأحد بتاريخ الأول من شهر ذي الحجة الجاري الموافق لتاريخ الحادي عشر من شهر يوليو لعام 2021م عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث أوضحت الوزارة بأنه سوف تبدأ الإجازة للقطاع الحكومي اعتباراً من التاريخ التالي:

تبدأ إجازة العيد بنهاية دوام يوم الأربعاء بتاريخ 4 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 14 يوليو 2021م.

تستمر الإجازة لمدة إحدى عشر يوماً لتنتهي بنهاية يوم الأحد بتاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 25 يوليو 2021م.

ووفقاً لما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية “واس“، فمن المقرر أن يبدأ الدوام بعد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام الحكومي اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ السادس عشر من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ الموافق لتاريخ السادس والعشرون من شهر يوليو الجاري.

موعد بداية إجازة العيد للقطاع الخاص في السعودية

لم يتم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد بدء إجازة عيد الأضحى ومدتها للقطاع الخاص بشكل رسمي من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر موقعها الإلكتروني.

ولكن تنص المادة الثانية عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أنه يحق لكل عامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي يتم تحديدها من خلال اللائحة، ويتم تحديد إجازة عيد الأضحى في السعودية وفقاً للتالي:

مدة إجازة عيد الأضحى هي أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

ووفقاً لذلك، فمن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص اعتباراً من نهاية دوام يوم الأحد بتاريخ 8 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 18 يوليو 2021م، وتستمر الإجازة لمدة أربعة أيام لتنتهي بنهاية يوم الخميس بتاريخ 12 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 22 يوليو 2021م،