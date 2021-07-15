خطوات استخراج نتائج المراسلة 2021 الجزائر بعد الإعلان رسمياً اليوم عن النتيجة التي أصبحت حديث الصغير والكبير خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تأخر إعلانها أكثر من مره إلي أن جاء القرار الرسمي بإعلان النتيجة في ظهيرة يوم الخميس منتصف شهر يوليو 2021، وذلك الوزارة عبر بيان إنها أن إعلان النتيجة سيكون متاح فقط عبر موقع الديوان الوطني، حيث يتمكن الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة.

بعد انتهاء الوقت الكافي من الانتظار أصبح الآن متاح لكل ولي أمر أو طالب أو طالبة الحصول على النتائج والمعدلات بسهولة بداية من ولاية (سعيدة، قسنطينية، سكيكدة، تيارت، بشار، إدرار، سوق أهراس، تبسة) مرورا بباقي الولايات المتاح لهم النتائج اليوم عبر الديوان الوطني، يحتاج الطالب والطالبة إتباع الخطوات القادمة للحصول على النتائج والمعدلات بيسر كالتالي:



التوجه إلي الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للنتائج .

. كتابة رقم السجل الخاص بك.

تحديد الولاية.

تسجيل تاريخ ميلاد الطالب.

كتابة رمز التأكيد.

الضغط على عرض النتيجة.

ذاد معدل البحث منذ دقائق أول ساعات اليوم الخميس موعد إعلان نتائج المراسلة للمحافظات التالية (الشلف، الاغواط، بسكرة، تلمسان، عين الدفلي، الوادي، وهران، ورقلة، مستغانم، عنابة، سطيف، المدية، الجلفة، تيزي وزو)، كي يسدل الستار عن نتائج المراسلة هذا العام وينتهي ترقب وانتظار الملايين من أبناء الشعب الجزائري، حيث يمكنكم الإطلاع علي النتيجة إلكترونيا من خلال رابط نتيجة المراسلة 2021، وهو الرابط الرسمي المخصص لإصدار النتيجة النهائية عليه.

ونذكركم أخواتي أن رابط النتيجة سيكون عليه ضغط شديد بداية من ساعات الظهيرة لهذا اليوم بسبب أقبال الآلاف من الطلبة والأسر الراغبة في استخراج النتيجة، لذا نذكركم بتسجيل بياناتك في في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال خطوات استخراج نتائج المراسلة 2021 الجزائر بعد الإعلان رسمياً اليوم.