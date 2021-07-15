رابط استخراج نتائج المراسلة 2021 onefd “امتحان إثبات المستوي” عبر موقع الديوان الوطني

يبحث العديد من طلاب المراسلة في الجزائر عن رابط استخراج نتائج المراسلة 2021 onefd التي يطلق عليها نتائج اثبات المستوى. والتي ظهرت يوم امس الأربعاء في عدة ولايات جزائرية. في انتظار ظهورها اليوم في باقي ولايات الوطن وقامت وزارة التربية الوطنية بهذا الاجراء من اجل تخفيف الضغط علي موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd. يذكر ان امتحانات اثبات المستوى دورة ماي 2021 في الجزائر انتهت في 18 جوان الفائت ومباشرة عملت الوزارة على تسريع عملية تصحيح اوراق الامتحانات ورفع الدرجات وعبر موقع ثقفني الاخباري سوف نضع بين أيدي طلاب المراسلة في الجزائر رابط موقع الديوان الوطني inscriptic.onefd.edu.dz من اجل الاستعلام عن نتائج المراسلة 2021 onefd

نتائج المراسلة 2021 onefd

كما ذكرنا سابقا فإن وزارة التربية الوطنية في الجزائر وعبر الموقع الرسمي للدراسة عن بعد onefd.edu.dz 2021 قررت اعلان نتائج المراسلة 2021 دورة ماي بشكل تدريجي عبرة عدة مراحل وكل مرحلة تشمل مجموعة من الولايات وقد تم ظهور النتائج لحد الساعة في كل من: سكيكدة، الجزائر، تيارت، تبسة، بجاية، سوق هراس، قسنطينة، سعيدة، أدرار وبشار ويمكن لجميع الطلبة الحصول على النتائج بشكل الكتروني دون عناء الذهاب للمراكز الدراسة عن بعد.

استخراج نتائج المراسلة 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج اثبات المستوى المراسلة 2021 في الولايات الجزائرية ، حسث كان الاولياء وطلاب المراسلة ينتظرون بشغف كبير استخراج نتائج المراسلة 2021 لجميع المترشحين في الجزائر بعد الانتهاء من جميع الترتيبات لاصدار نتائج المراسلة 2021 دورة ماي وسوف يتم الاعلان اليوم عن النتائج عبر موقع نتائج المراسلة 2021 onefd.edu.dz resultat في كل من الولايات الآتية: الجلفة، المدية، مستغانم، ورقلة، وهران، الوادي، عين الدفلى، الشلف، الاغواط، بسكرة، تلمسان، تيزي وزو سطيف وعنابة.

موقع استخراج نتائج المراسلة 2021

للإستعلام عن نتائج المراسلة نضع بين أيديكم رابط نتائج المراسلة 2021. من خلال الولوج إلى موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. وهناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل البدء في الإستعلام عن النتائج بكل سهولة. والحصول علي نتائج المراسلة 2021 دورة ماي، واستخراج شهادة إثبات المستوي، وهي كالتالي: