"الدرون" تدخل عالم تهريب المخدرات من المغرب للقارة العجوز

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، مؤخرا، ضبط طائرة بدون طيار، كانت تستخدم لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا.

ويبلغ طول الطائرة "الدرون" التي تم ضبطها 4.35 مترا، كما اعتقل 4 أشخاص على علاقة بعملية التهريب.

وحسبما ذكر موقع "سبانيش نيوز توداي"، فإن عملية الإيقاع بالمهربين والطائرة، تمت في بلدة الماتشار الواقعة بملقا الإسبانية، بالتعاون مع السلطات الفرنسية.

وقالت الشرطة الإسبانية، إن "الدرون" المحتجزة متطورة تقنيا، وقادرة على الطيران لسبع ساعات متواصلة.

وتشير اعترافات المتورطين بالتهريب، إلى أنه بعد استلام المخدرات في إسبانيا، يتم نقلها إلى فرنسا، لتوزع ثانية لدول أوروبية أخرى من قبل آخرين.

وتمكنت فرنسا أيضا من مصادرة 12 كيلوغراما من الحشيش، واعتقلت ثلاثة أشخاص من أصول مغربية، لصلتهم بالعصابة التي ضبطت بإسبانيا.

وأوردت تقارير أن استخدام طائرات "الدرون" لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا نشطت سنة 2019 بشكل كبير، حيث تستخدم ميزة الرؤية الليلية، وتحلق على علو منخفض كيلا ترصد من رادارات الأجهزة الأمنية في البلدين.

وأشار موقع "هسبريس" المغربي، إلى أن الطائرات المسيّرة التي تستعمل في عمليات التهريب تحلّق قرب الطواحين الهوائية لتضليل الحرس المدني، ومن ثم تجنب الملاحقات الدورية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الإسبانية، بفضل مهارات القيادة الممتازة التي يتمتع بها من يقودها.