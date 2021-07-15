ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ألمانيا إلى 19 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن اختفاء العديد من الأشخاص، مشيرة إلى أن حجم الدمار الكامل فى البلاد زال غير واضحا بعدما عزلت مياه الفيضان والانهيارات الطينية العديد من القرى، وجعل المرور عبر الطرق صعبا.

كما أعلنت السلطات الطوارئ بعد أيام من الأمطار الغزيرة التى أثرت أيضا على أجزاء كبيرة فى غرب ووسط ألمانيا، وأيضا فى الدول المجاورة، مما تسبب فى دمار واسع.