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رابط التقديم في المدارس الثانوية العامة والفنية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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فعلت وزارة التربية والتعليم المصرية لأول مرة خدمة التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية إلكترونيا من خلال موقع تنسيق المدارس الثانوية التابع لوزارة التربية والتعليم طبقا لخطة الوزارة في تطوير العملية التعليمية والاعتماد على المواقع الإلكترونية للتقديمات والاستطلاع على نتائج الامتحانات لكافة الصفوف الدراسية عبر المنصات الإلكترونية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالفعل تفعيل خدمة التقديم للمدارس الثانوية عبر المنصات الإلكترونية لتسهيل على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم في المدارس الثانوية عبر الشبكة العنكبوتية العالمية دون الحاجة للذهاب للمدارس والإدارات التعليمية ولمنع تكدس وازدحام الطلاب وفقا للاجراءات الاحترازية التي تتخذها معظم دول العالم لموجهة فيروس كوفيد-19 (كورونا)، كما يشهد محرك البحث جوجل أعداداً كبيرة في هذا الوقت من الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن كيفية التقديم لللالتحاق بالمدارس الثانوية وشروطها والحدود الدنيا للدرجات للقبول بالمدارس الثانوية، ولذلك سنوضح في هذا البيان من موقع “ثقفني” كافة المعلومات عن تساؤلات الطلاب المتقدمين بالمدارس الثانوية العامة والفنية والزراعية والصناعية والفندقية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

الحد الأدنى للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة لجميع المحافظات للعام الدراسي الجديد

أعلنت مدريات التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية عن بدء التنسيق للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة على أن ينتهي اخر موعد للتنسيق كمرحلة أولى يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 2021، و كما تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة حيث تصدرت محافظة سوهاج أعلي درجات للقبول بالمدارس الثانوية العامة بمجموع 258 درجة بينما جاءت محافظة الجيزة كافل درجة للحد الأدنى للقبول بمجموع 218 درجة، وسنعرض لكم في الجدول التالي الحد الأدنى للتنسيق للقبول بالمدارس الثانوية العامة لجميع محافظات مصر.

المحافظة الحد الأدنى للقبول
سوهاج 258 درجة
الدقهلية 250 درجة
قنا 248 درجة
أسوان 245 درجة
بور سعيد 220 درجة
مطروح 220 درجة
السويس 220 درجة
البحر الأحمر 220 درجة
الفيوم 230 درجة
المنيا 230 درجة
الإسماعلية 230 درجة
المنوفية 230 درجة
القاهرة 235 درجة
الغربية  235 درجة
القليوبية 235 درجة
الإسكندرية 250 درجة
البحيرة 250 درجة
الاقصر 242 درجة
دمياط  240 درجة
بني سويف 240 درجة
أسيوط 240 درجة
الجيزة 218 درجة
خطوات التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية

سنعرض لكم في السطور التالية كيفية التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية الصناعية والفندقية والزراعية والتجارية في جميع المدارس في كافة أنحاء الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول على موقع تنسيق المدارس الثانوية التابع لوزارة التعليم والتعليم الفني.
  • قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
  • قم بادخال اسم المدرسة التي يريد الالتحاق بها الطالب.
  • قم بالضغط على أيقونة مربع التسجيل.
  • سوف تظهر لك على الشاشة رسالة بتأكيد التسجيل بنجاح.

الوسوم

فعلت وزارة التربية والتعليم المصرية لأول مرة خدمة التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية إلكترونيا من خلال موقع تنسيق المدارس الثانوية التابع لوزارة التربية والتعليم طبقا لخطة الوزارة في تطوير العملية التعليمية والاعتماد على المواقع الإلكترونية للتقديمات والاستطلاع على نتائج الامتحانات لكافة الصفوف الدراسية عبر المنصات الإلكترونية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالفعل تفعيل خدمة التقديم للمدارس الثانوية عبر المنصات الإلكترونية لتسهيل على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم في المدارس الثانوية عبر الشبكة العنكبوتية العالمية دون الحاجة للذهاب للمدارس والإدارات التعليمية ولمنع تكدس وازدحام الطلاب وفقا للاجراءات الاحترازية التي تتخذها معظم دول العالم لموجهة فيروس كوفيد-19 (كورونا)، كما يشهد محرك البحث جوجل أعداداً كبيرة في هذا الوقت من الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن كيفية التقديم لللالتحاق بالمدارس الثانوية وشروطها والحدود الدنيا للدرجات للقبول بالمدارس الثانوية، ولذلك سنوضح في هذا البيان من موقع “ثقفني” كافة المعلومات عن تساؤلات الطلاب المتقدمين بالمدارس الثانوية العامة والفنية والزراعية والصناعية والفندقية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

الحد الأدنى للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة لجميع المحافظات للعام الدراسي الجديد

أعلنت مدريات التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية عن بدء التنسيق للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة على أن ينتهي اخر موعد للتنسيق كمرحلة أولى يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 2021، و كما تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة حيث تصدرت محافظة سوهاج أعلي درجات للقبول بالمدارس الثانوية العامة بمجموع 258 درجة بينما جاءت محافظة الجيزة كافل درجة للحد الأدنى للقبول بمجموع 218 درجة، وسنعرض لكم في الجدول التالي الحد الأدنى للتنسيق للقبول بالمدارس الثانوية العامة لجميع محافظات مصر.

المحافظة الحد الأدنى للقبول
سوهاج 258 درجة
الدقهلية 250 درجة
قنا 248 درجة
أسوان 245 درجة
بور سعيد 220 درجة
مطروح 220 درجة
السويس 220 درجة
البحر الأحمر 220 درجة
الفيوم 230 درجة
المنيا 230 درجة
الإسماعلية 230 درجة
المنوفية 230 درجة
القاهرة 235 درجة
الغربية  235 درجة
القليوبية 235 درجة
الإسكندرية 250 درجة
البحيرة 250 درجة
الاقصر 242 درجة
دمياط  240 درجة
بني سويف 240 درجة
أسيوط 240 درجة
الجيزة 218 درجة
خطوات التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية

سنعرض لكم في السطور التالية كيفية التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية الصناعية والفندقية والزراعية والتجارية في جميع المدارس في كافة أنحاء الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول على موقع تنسيق المدارس الثانوية التابع لوزارة التعليم والتعليم الفني.
  • قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
  • قم بادخال اسم المدرسة التي يريد الالتحاق بها الطالب.
  • قم بالضغط على أيقونة مربع التسجيل.
  • سوف تظهر لك على الشاشة رسالة بتأكيد التسجيل بنجاح.

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