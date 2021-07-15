رابط التقديم في المدارس الثانوية العامة والفنية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

فعلت وزارة التربية والتعليم المصرية لأول مرة خدمة التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية إلكترونيا من خلال موقع تنسيق المدارس الثانوية التابع لوزارة التربية والتعليم طبقا لخطة الوزارة في تطوير العملية التعليمية والاعتماد على المواقع الإلكترونية للتقديمات والاستطلاع على نتائج الامتحانات لكافة الصفوف الدراسية عبر المنصات الإلكترونية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالفعل تفعيل خدمة التقديم للمدارس الثانوية عبر المنصات الإلكترونية لتسهيل على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم في المدارس الثانوية عبر الشبكة العنكبوتية العالمية دون الحاجة للذهاب للمدارس والإدارات التعليمية ولمنع تكدس وازدحام الطلاب وفقا للاجراءات الاحترازية التي تتخذها معظم دول العالم لموجهة فيروس كوفيد-19 (كورونا)، كما يشهد محرك البحث جوجل أعداداً كبيرة في هذا الوقت من الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن كيفية التقديم لللالتحاق بالمدارس الثانوية وشروطها والحدود الدنيا للدرجات للقبول بالمدارس الثانوية، ولذلك سنوضح في هذا البيان من موقع “ثقفني” كافة المعلومات عن تساؤلات الطلاب المتقدمين بالمدارس الثانوية العامة والفنية والزراعية والصناعية والفندقية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

الحد الأدنى للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة لجميع المحافظات للعام الدراسي الجديد

أعلنت مدريات التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية عن بدء التنسيق للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة على أن ينتهي اخر موعد للتنسيق كمرحلة أولى يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 2021، و كما تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة حيث تصدرت محافظة سوهاج أعلي درجات للقبول بالمدارس الثانوية العامة بمجموع 258 درجة بينما جاءت محافظة الجيزة كافل درجة للحد الأدنى للقبول بمجموع 218 درجة، وسنعرض لكم في الجدول التالي الحد الأدنى للتنسيق للقبول بالمدارس الثانوية العامة لجميع محافظات مصر.

المحافظة الحد الأدنى للقبول سوهاج 258 درجة الدقهلية 250 درجة قنا 248 درجة أسوان 245 درجة