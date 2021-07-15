واشنطن تعلن مكافأة 10 ملايين دولار نظير معلومات حول الهجمات الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت قبل نحو أسبوع، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن الهجمات السيبرانية التى استهدفت عددا من المؤسسات الأمريكية، من بينها جهات حكومية، فى الآونة الأخيرة.

وأضافت حينها المتحدثة باسم الخارجية، جين ساكى، أن "هجمات الفدية ليست جديدة، إنما الجديد هو الانخراط رفيع المستوى الذى تشهده من مسؤولى الأمن الحكومى لدينا، والحكومة الروسية وخبراء الهجمات الإلكترونية".

وتعد الولايات المتحدة فى مقدمة الدول المتطورة إلكترونياً ولا تزال تتمتع بقدرات هائلة، إلا أنها لم تعد محصنة من ضربات الدول المنافسة والجماعات الإجرامية، فقد أصبحت روسيا والصين عدائيتين فى الهجمات الإلكترونية، فيما تحاول إيران وكوريا الشمالية أن تحذوان حذوهما.