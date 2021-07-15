موقع وزارة التربية التونسية educatonn.gov.tn // رابط نتائج البكالوريا تونس دورة المراقبة 2021

يبحث طلاب البكالوريا دورة المراقبة 2021، عن موقع وزارة التربية التونسية المنوط به رفع النتائج لكي يستعلموا عن النتائج المنتظر رفعها خلال الساعات القليلة القادمة بصورة رسمية، وشرح تفاصيل النتيجة من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لهذا الغرض، والذي لم يتحدد توقيته حتى اللحظة، وكانت وزارة التربية قد أنهت كافة التجهيزات والتحضيرات المطلوبة لإعلان النتيجة، وأنهت التصحيح وكافة أعمال المراجعة للتأكد من أن كل طالب حصل على الدرجة التي يستحقها، ولن يظلم أي طالب نتيجة أي خطأ في الرصد والتدقيق في الدرجات، وفيما يلي موقع الوزارة الرسمي لمعرفة النتائج.

موقع وزارة التربية التونسية الرسمي

أعلنت وزارة التربية في تونس عن إجراءات الاستعلام عن الدرجات والعلامات في دورة المراقبة 2021، وأكدت أن النتائج لن تكون متاحة عن طريق المدارس حفاظاً على التلاميذ من التكدس في المدارس، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس، وقالت أن النتيجة ستكون إلكترونية فقط عن طريق وزارة التربية، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن النتائج إلكترونياً.

الدخول على موقع وزارة التربية الرسمي. تحديد نتائج البكالوريا دورة المراقبة 2021. تسجيل رقم الترسيم. وكتابة رقم التعريف الوطني ورمز التحقق الموجود على الصورة. الضغط على زر بحث عن النتيجة لتظهر كافة التفاصيل.

طريقة استخراج نتائج البكالوريا تونس دورة المراقبةنتيجة شهادة البكالوريا بتونس 2021

شهادة البكالوريا أهم الشهادات التي تحدد مستقبل الطلاب، وبناءً عليها يتم تحديد الكلية التي سيستكمل بها الطالب المرحلة الجامعية، لذا تجد أهتمام كبير وترقب للاطلاع عليها من كل أفراد الأسرة التي بها طالب في شهادة البكالوريا وتترقب موعد إعلان النتائج، حتى تطمئن على أبنائهم وعلى مستقبلهم العلمي والدراسي.

موعد إعلان نتيجة شهادة البكالوريا التونسية

كانت وزارة التربية قد حددت يوم 17 من شهر جولية موعداً رسمية لإعلان النتيجة، بعد أن أنهت عملية الامتحانات والتصحيح وهو ما ينتظره الطلاب، ولكن لم تعلن الوزارة حتى ألان توقيت رفع النتيجة يوم السبت القادم هل سيكون صباحاً أو بعد العصر، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنوافيكم بتوقيت الإعلان فور إعلانه من قبل الوزارة، حتى يكون هناك مصداقية مع متابعينا داخل الجمهورية التونسية فتابعونا.