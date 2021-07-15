تأشيرة الخروج والعودة عبر ابشر أعمال وكيفيه إصدارها الكترونيا بالخطوات

تأشيرة الخروج والعودة عبر ابشر أعمال من اهم الخدمات التي تقدمها وأعلنت عنها منصة ابشر أعمال عبر الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت منصة ابشر أعمال حديثا عن إصدار أقامة الكترونيا بكل سهوله وكيفيه الوصول للخدمه. وكما أعلنت منصة ابشر أيضا حديثا في خلال هذه الأيام عن خدمه نقل خدمات العمالة المنزلية الكترونيا ومعرفه الشروط والخطوات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح خدمه إصدار تأشيرة الخروج والعودة عبر ابشر أعمال وكيفيه الوصول إلي الخدمة الكترونيا بالخطوات من خلال هذه المقالة.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة

أعلنت ابشر أعمال عن الخدمة التي يمكنك الحصول عليها أيضا من خلالها والتي تمكن صاحب المنشاءه من إصدار تأشيرة الخروج والعودة الكترونيا عبر المنصة دون الحاجة إلي الذهاب إلي مصلحه الجوازات. كما أعلنت المنصة عن المستفيد من الخدمة وهم أصحاب المؤسسات داخل المملكة السعودية. كما تم الإعلان عن مده تنفيذ الخدمة والتي يحصل عليها المواطن بموافقه فوريه من خلال ابشر أعمال. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة.

شروط إصدار تأشيرة عبر ابشر أعمال

كما تم الإعلان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يحصل علي الخدمة بكل سهوله. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يجب أن يكون صاحب العمل و العامل أو احد أفراد أسرته غير متوفيين أو مسجلين بمخالفه هروب.

يجب تسديد جميع رسوم التأشيرة.

تسديد أي مخالفات مروريه علي العامل إن وجدت.

التأكد من عدم وجود مخالفه لعدم إلغاء تأشيرة تم إصدارها سابقا وغير مستخدمه.

عدم وجود أي تأشيرة ساريه للعامل.

تواجد العامل داخل المملكة أثناء إصدار تأشيرة له.

التأكد من صلاحيه الجواز للعامل 90 يو أو اكثر.

يجب توافر بصمه للفرد المراد إصدار التأشيرة له.

حامل التأشيرة يجب عليه السفر وجميع التابعين له علي الجواز.

خطوات إصدار تأشيرة عبر ابشر أعمال

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن كيفيه الحصول علي الخدمة عبر اتباع الخطوات الأتية: