نظام فارس للخدمة الذاتية 1442 وطريقة تسجيل الدخول لأول مرة، يعتبر نظام فارس للخدمة الذاتية واحد من أهم الأنظمة الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، ويقدم نظام فارس للخدمة الذاتية الكثير من الخدمات المميزة للمستخدمين، ومن الأهداف الرئيسية لإنشاء نظام فارس للخدمة الذاتية، هو توفير الوقت والجهد للمعلمين ولجميع المستخدمين.

ما هو نظام فارس للخدمة الذاتية 1442:

يعتبر نظام فارس للخدمة الذاتية واحد من أهم الأنظمة الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية. ونظام فارس للخدمة الذاتية هو أحد الأنظمة التابعة لوزارة للموارد البشرية. يوفر نظام فارس للخدمة الذاتية العديد من الخدمات المختلفة للمستخدمين التي يستفيد منها كافة العاملين في المنظومة التعليمية. والتي تشمل العمال والإداريين والمعلمين والمستخدمين. كما يساعد نظام فارس جميع المستفيدين منه في الحصول على هذه الخدمات والاستعلام عنها وأخذ الموافقة للحصول عليها بشكل آلي، وذلك دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة العليا. كما يوفر نظام فارس للخدمة الذاتية الكثير من الوقت والمجهود المبذول من قبل الموظفين. ويساعد النظام على تتبع الطلب بشكل إلكتروني. ويمكن الوصول إلي نظام فارس عبر الرابط الرسمي الذي تم تعينه من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة.

بعض خدمات نظام فارس للخدمة الذاتية 1442:

يقدم نظام فارس للخدمة الذاتية الكثير من الخدمات المميزة للمستخدمين ومنها، يمكنك التقدم بطلب للحصول على البدلات والمكافآت، كما يمكنك أيضاً التعرف على موعد الراتب الشهري، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستعلام عن قيمة الراتب الشهري،ويتيح نظام فارس معرفة قيمة المكافأة السنوية، وإمكانية التبليغ عن غياب الموظف، يمكنك أيضًا تقديم طلبات التحويل من إدارة إلى إدارة أخرى ومن مدرسة إلى مدرسة أخرى، ويمكن التقدم بطلب للحصول على إجازة أو طلب تمديد أو تقصير فترة الإجارة، ومن الممكن التقدم بطلب للتقاعد.

تسجل الدخول لأول مرة في نظام فارس للخدمة الذاتية:

لتسجيل دخول لأول مرة في نظام فارس للخدمة الذاتية، اتبع الخطوات التالية: