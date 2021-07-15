9 وفيات و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأربعاء، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إثر كورونا إلى 9864 حالة، والإصابات إلى 759025 حالة.
فيما بلغت النسبة الإيجابية للفحوصات 2.8% من إجمالي الفحوصات التي أجريت وعددها 26199 فحصاً مخبرياً.
وتوزعت الإصابات على المحافظات كما يلي: 418 في العاصمة، و112 في الزرقاء، و56 في البلقاء، و28 في جرش، و22 في الطفيلة، و16 في عجلون، و14 في الكرك، و10 في المفرق، و10 في مادبا، و7 في معان، و5 في العقبة، و4 في الرمثا، و3 في البتراء.
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