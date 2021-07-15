ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى ألمانيا إلى 42 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وبحسب مصادر إعلام محلية فإن سبعة قتلى، تم العثور عليهم فى عدة أماكن داخل ولاية شمال الراين فيستفاليا، حيث تم الإعلان عن مصرع رجلى إطفاء فى بلدات ألتينا وفيردهول.
كما تم العثور على جثتين فى مدينة زولنجن وتم الابلاغ عن وفيات فى منطقة راينباخ وفى مدينة كولونيا.
وقال متحدث باسم شرطة كوبلنز: إن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى سقوط "أربعة قتلى فى منطقة ارفايلر فى أيفيل".
وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع مستوى مياه الأنهار واقتلعت الأشجار وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه.
ويحاول رجال الإنقاذ إجلاء المنكوبين الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم. لكن طرقا عدة أغلقت ما يعقد سير العمليات.
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