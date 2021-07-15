جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن رئيس الحكومة اللبنانى المكلف سعد الحريرى، اعتذر عن تشكيل الحكومة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن رئيس الحكومة اللبنانى المكلف سعد الحريرى، اعتذر عن تشكيل الحكومة. وقال الحريرى، "قدمت اعتذارى عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد.. بات واضحا أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس اللبنانى ميشال عون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحريرى يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.