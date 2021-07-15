طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن بصلصة الطماطم والثوم من أشهى الأكلات

طاجن الكوارع في الفرن ، من الأكلات التي يقبل الناس علي طلبها عند قرب حلول عيد الأضحى المبارك وهو من الأكلات المصرية الشهية واللذيذة، وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل طاجن الكوارع داخل الفررن بالصلصة والثوم بطريقة تجعله لذيذ وشهي للغاية، كما أن هناك العديد من الأكلات التي تؤكل في عيد الأضحى المبارك والتي يقبل عليها الناس بكثرة مثل الفتة باللحم والممبار والكبدة وغيرها الكثير والكثير من الأكلات التي يقبل الناس علي إعدادها في عيد الأضحى المبارك، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن بالصلصة والثوم.

مكونات طاجن الكوارع في الفرن

يتكون طاجن الكوارع اللذيذ الشهي من مكونات بسيطة متوفرة عند الجميع وهي كالتالي:

ست قطع من الكوارع المغسولة جيدا بالملح والخل والليمون.

بصلة كبيرة.

ملعقتين كبار من الثوم المفروم.

أربع حبات حبهان أو هيل.

ملح وفلفل أسود

ملعقة سمن نباتي أو حيواني.

لتر من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ورق لاورا.

طريقة التحضير

إعداد طاجن الكوارع من أسهل ما يكون وطريقة تحضير طاجن الكوارع بالفرن كالتالي: