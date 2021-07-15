Log In مسارات التطويرية للمعلمين d.hasaedu.sa والجدول الزمني لعودة المعلمين بالمملكة

تسجيل مسارات التطويرية للمعلمين d.hasaedu.sa لتطوير المهارات لخاصة بهم والتي تقوم وزارة التربية والتعليم بالحرص الكبير عليه، حيث تهدف الوزارة إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي بالمعلم في مدارس المملكة في القطاع الحكومي، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد يقوم المعلمين بتسجيل الدخول من جديد في منصة مسارات لتحديث البيانات وتحديد المواعيد التي تخص العودة من جديد للمدارس قبل بداية عودة الطلاب رسميا في نهاية أغسطس المقبل.

مسارات التطويرية للمعلمين d.hasaedu.sa بوزارة التعليم

تقوم وزارة التعليم بالمملكة بمتابعة الطلاب والمعلمين وكذلك الإداريين حيث تقوم بتوفير جميع التسجيلات الإلكترونية للطلاب للتسجيل في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، والتي يمكن من خلال حساب الطالب أن يتم استخراج النتائج الفصلية والنهائية، كما توفر الوزارة حسابات تسجيل المعلمين عبر رابط منصة فارس الإلكترونية وذلك لمتابعة جميع المستحقات والتعليمات المطلوبة منهم، كما يقوم المعلم بالتقديم على طلبات الانتقال الداخلي والخارجي من المدارس والاستعلام عن الرواتب، وكذلك الإداريين.

منصة مسار الإلكترونية

هي وحدة تطوير الموارد البشرية التي تهتم بالتدريب والتطوير لشاغلي الوظائف الإدارية في المجال التعليمي، والتي تهتم بالأمور التدريبية لتجويد العملية الإدارية عبر بوابة مسار التطوير المهني، وتقوم المنصة بتوفير الاطلاع على الوظائف الشاغرة وأيضا التطوير المهني لهم، وتقوم وزارة التعليم بطلب تسجيل الإداريين في المنصة قبيل دخول العام الدراسي الجديد، كما يتم تسجيل المعلمين أيضا، وبعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد يبحث المعلم عن بداية التدريب المهني لهم، ويبدا التسجيل في التطوير المهني لهم ابتداء من الأحد 14 يوليو 2021.

الفئات المستهدفة من حضور التدريب المهني

يكون جميع العاملين والعاملات العاملين بالقطاع التعليمي بجميع المواد تسجيل الدخول بالمنصة، وكذلك جميع المعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية وكذلك العاملين بالمرحلة المتوسطة، والتي تعتبر من مراحل التأسيس للطالب بما يعود عليه بالنفع.

لابد أن يلتزم المعلم بالمواعيد المقررة لبداية التسجيل في المنصة. تكون ساعات العمل الرسمية ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا. يتم الدخول المباشر على رابط مسارات التطوير المهني بالصفحة الرئيسية. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول، توجد أعلى الصفحة. تفتح للمستخدم صفحة جديدة. يقوم المستخدم التسجيل بالبريك الإلكتروني. كما يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يتيح الرابط استعادة كلمة المرور لمن نسيها.

كيفية التسجيل مسارات التطويرية للمعلمين d.hasaedu.sa