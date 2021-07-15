المرور السعودي تضع بعض الأمور المهمة لسلامة سفر المواطن داخل أو خارج المملكة السعودية

قام المرور السعودي بوضع بعض الأمور ألمهمة جدا للحفاظ علي سلامة جميع المواطنين السعوديين أثناء السفر بالمركبة الخاصة سواء كان داخل المملك العربية السعودية أو خارجها حيث أن هدف المرور السعودي هو حماية المواطن السعودي أولا وأخيرا ليس ألا وذلك باتباع بعض الأمور ألمهمة التي يجب علي كل مواطن اتخاذها بعين الاعتبار عند قيامه السفر ويجب علي جميع المسافرين الالتزام بتنفيذ ذلك الأمور وتطبيقها أثناء السفر وعدم الاستهتار بها أو ببعض منها حتي لا يعرض نفسه للخطر أولا ثم المسالة القانونية ثانيا وهذا الأمور الخاصة بالمرور والتي وضعها حديثا سوف نضعها لكم بالتفصيل في الفقرات القادمة من المقالة الخاصة بـ المرور السعودي تابع معنا.

متطلبات السفر المهمة التي حددها المرور

صدر المرور بعض الأمور التي تدعو ألي حفظ سلامة المواطن أثناء السفر بالمركبة بهدف الحفاظ علي سلامة أثناء السفر في الرحالات الطويلة من خلال تنفيذ بعض المتطلبات والتجهيزات قبل السفر مباشرة والتي تكون كالتالي:

التأكد من صحة السيارة قبل السفر من خلال الفحص التام لجميع المكابح والمصابيح والإطارات الأربعة للسيارة المستخدمة في الرحلة.

وضع الخرائط المناسبة أثناء السفر والاعتماد علي الطريق الأنسب لحفظ سلامة جميع المسافرين بالمركبة.

دراسة أحوال الطقس والأجواء والتأكد من استقرارها قبل البدء بالرحلة.

ضرورة تركيز القائد للرحلة وذلك من خلال أخذ القسط الكافي من الراحة والنوم الذي يجعله في حالة استيقاظ وتركيز تام للطريق أثناء السفر.

وضع كل المستلزمات الاحتياطية في حالة حدوث خلل بالمركبة علي الطريق وهي المعدات المطلوبة في تغيير أو ضبط بعض أجزاء من المركبة مع الإطار الاحتياطي في حالة خسارة احدهم.

عدم الانشغال أثناء القيادة بالمكالمات أو التحدث مع الغير.

توخي الحذر الكافي من الأعطال المفاجئة

تحدثت إدارة المرور السعودي القوات الخاصة بأمن الطرق لتدعو جميع قائدي المركبات بالفحص الكافي للمركبة قبل البدء في الرحلة وذلك من خلال الفحص الجيد والمفصل لجميع أجزاء المركبة المختلفة للاطمئنان علي كفائتها وصحتها الكافية للبدء بالسفر للرحالات الطويلة وهل هي مهيئة لذلك أم هناك عض الأجزاء التي تتطلب إعادة الضبط

وكان هناك عدة تغريدات مختلفة تتحدث بها قوات امن الطرق عن أهمية تجنب الأخطاء والأعطال المفاجئة أثناء الرحلة سعيا منها لتوعية جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية للحفاظ علي سلامة الجميع

الالتزام بالسرعات المقررة علي الطرق

الالتزام بالسرعات المقررة أثناء السفر بالسيارة هي من اهم النصائح التي يجمع علي جميع المواطنين اتخاذها واتبعاها للحفاظ علي سلامة الجميع أثناء الرحلة وكذلك هي من اهم الأمور التي يتحدث عنها جميع الخبراء في قيادة السيارات لذلك يجب علي قائد السيارة إلا يتجاوز السرعة المناسبة لكل طريق مع التأكد وتوخي الحظر عن عدم وجود سيارات أخري الجهات المقبلة له مع استخدام المصابيح للإضاءة ليلا والإشارات الخلفية للسيارة لتنبيه السيارة التي بخلفك مع ضرورة خفض السرعة التي تقود بها علي الطريق في حالة حدوث تقلبات جوية مفاجئة أثناء الرحلة كالضباب أو حدوث غبار يمنعك من الرؤية الجيدة وذلك حفاظا علي سلامتك وسلامة الجميع دمتم سالمين.

وهنا نكون قد انتهينا من مقالنا الخاص بجميع الأمور التي وضعها المرور السعودي للحفاظ علي سلامة المواطنين ولذلك يجب علي الجميع تنفيذها.