الأردن يعفي الفلسطينيين الحاصلين على المطعوم من فحص الكورونا

دوت الخليج :- أكد السفير د. احمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين انه سيتم البدء بالسماح لحملة شهادات المطاعيم الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بالدخول الى اراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من خلال جسر الملك حسين_معبر الكرامة دون اجراء فحص PCR لدى الوصول.
وأضاف انه سيتم تنفيذ ذلك شريطة التسجيل على المنصة للحصول على QR code مجاني بدءا من اليوم، وبشكل تدريجي شريطة اجراء فحص ال PCR لدى مراكز الصحة الفلسطينية وبنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من المغادرة.
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