أخبار اليمن : استشهاد مواطن بنيران سعودية بصعدة

استشهاد مواطن بنيران سعودية بصعدةاستشهد مواطن اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي واصلت استهداف المواطنين في القرى الحدودية بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى استشهاد مواطن في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه.

وأشار المصدر إلى ارتكاب القوات السعودية لجرائم بحق المدنيين في القرى الحدودية بشكل يومي في ظل صمت معيب لمنظمات ما يسمى بحقوق الإنسان.