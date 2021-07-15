آرين روبن يعلن "القرار الصعب"

أعلن النجم الهولندي آرين روبن اعتزاله لعب كرة القدم على مستوى المحترفين، بعدما منعته الإصابات من اللعب بانتظام مع الفريق الذي شهد بدايته جرونينغن خلال الموسم الماضي.
وقال لاعب بايرن ميونيخ وريال مدريد السابق البالغ عمره 37 عاما إنه قرار صعب لكنه يتحلى بالواقعية.
ونقلت رويترز عن روبن في بيان، يوم الخميس، "قلبي يريد الاستمرار، لكن جسدي لم يمنحني الثقة المطلوبة".
وعاد روبن بشكل مفاجئ إلى الملاعب عندما وقع على عقد لمدة عام واحد مع فريق طفولته جرونينغن، وبعد عام واحد من الاعتزال عقب حصد لقب الدوري الألماني للمرة الثامنة مع بايرن ميونيخ.
لكن مشاركة روبن في الدوري الهولندي اقتصرت على مباريات محدودة بسبب تعرضه لإصابات جديدة.
وبدأ روبن مسيرته مع جرونينغن وعمره 16 عاما في 2000 ثم انتقل إلى أيندهوفن لمدة عامين قبل الالتحاق بتشلسي في 2004.
وأحرز روبن 12 لقبا للدوري خلال مسيرته الحافلة وخاض 96 مباراة مع هولندا منها المباراة النهائية لكأس العالم 2010 عندما خسرت بلاده أمام إسبانيا في جوهانسبرغ.
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