إحباط مخطط إرهابى لاستهداف أبراج الكهرباء فى العراق

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المديرية قولها، إن اللواء 30 فى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبى أحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين وأبراج نقل الطاقة الكهربائية فى محافظة نينوى، العملية تمت خلال قيام قوة من اللواء بتفكيك مجموعة من المقذوفات عددها 11 مقذوفاً فى منطقة باريمة بمحافظة نينوى بناء على معلومات من جهاز الاستخبارات.

وأضافت "عناصر فلول (داعش) الإرهابى كانوا ينوون نقل تلك المقذوفات إلى مكان آخر لغرض استهداف المدنيين وأبراج نقل الطاقة الكهربائية".