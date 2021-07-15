إحباط هجوم إرهابى فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة فى بيان أصدرته، اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على مواطن روسى كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة وسط حشد من الناس فى موسكو فى يوليو الجارى.
وأشارت الهيئة إلى أن عناصر الأمن اكتشفوا مخبأً سريا للموقوف، وفيه مكونات لتصنيع عبوة ناسفة، بالإضافة إلى العثور فى أجهزة اتصال كانت بحوزته على إرشادات لتصنيع العبوة ومراسلاته مع عناصر تنظيمات إرهابية دولية يتواجدون فى سوريا.
وذكرت هيئة الأمن الفيدرالية أنه تم رفع دعوى قضائية بحق الموقوف وأن التحقيقات لا تزال مستمرة، من دون الكشف عن اسم المتهم.
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